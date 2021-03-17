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    İş garantili dış ticaret eğitimi

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanlığı ve arasında imzalanan protokolle, öğrencilere burs, ihracatçı firmalarda staj, mezun olunca istihdam imkanı olacağını söyledi. İşte haberin detayları ve 17 Mart tarihli Takvim gazetesinden derlediğimiz ekonomi haberleri...

    İş garantili dış ticaret eğitimi
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi arasında imzalanan protokolle, öğrencilere burs, ihracatçı firmalarda staj, mezun olunca istihdam imkanı olacağını söyledi.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da "Belli okullarımız, 'Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri' adıyla yeniden yapılandırıldı" ifadelerini kullandı.

    5 HİZMET DAHA E-DEVLET'TE
    Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ait 5 hizmet daha e-Devlet üzerinden verilecek. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni hizmetler içerisinde 4a, 4b ve 506 sayılı Kanun'un geçici 20'nci maddesine tabi sigortalıların ve hak sahiplerinin hizmet birleştirme başvurusunda bulunabileceği bir uygulamanın bulunduğunu ifade etti.

    TEKNOFEST'E REKOR BAŞVURU
    TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek yarışmalara yaklaşık 40 bin takım başvurdu. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, " bir dünya rekoru daha kırdı. 'nin kırdığı dünya rekorunun da 2 katından fazlasına çıkarak. 40.000'e yakın takım yarışmalarımıza başvurdu" açıklamasını yaptı.
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