FED'İN MART AYI FAİZ KARARI NE OLUR?

15-19 Mart tarihleri arasında piyasaların gözü merkez bankalarında olacak. ABD ve İngiltere'de faiz oranlarının değişmesi beklenmiyor. Piyasalar merkez bankasının tahvil getirileri, varlık fiyatlarının aşırı yükselmesi ve enflasyon gibi konular üzerine ne düşündüğünü gösteren ipuçlarını izleyecek.

Fed 2023'ün sonuna kadar faiz oranlarını var olan sıfıra yakın düzeyde sabit tutmayı planlarken piyasalarda beklenti Fed'in en erken 2022'nin sonuna kadar faiz artışına gideceği yönünde. Yükselen tahvil getirileri karşısında soğukkanlılığını koruyan Fed, para politikası kararında faizlerin artırılacağı beklentisinde olanlar aleyhine ifadeler kullanmayı düşünebilir. Fed para politikası kararıyla güncel ekonomik büyüme tahminlerini de açıklayacak.