Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmanın ardından özellikle uzmanların yaptıkları yorumlar sık sık inceleniyor. Altın fiyatlarında son 5 işlem gününde 3 gün düşüş, 2 gün ise yükseliş yaşandı. İnişli çıkışlı bir seyir gösteren fiyatlar sonrası vatandaşlar fiyatlara odaklandı. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle dar bir bantta hareket eden gram altın, günü de önceki kapanışın hemen üzerinde 419,7 liradan tamamladı. Bu noktada "17 Mart Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 17 MART 2021
Haftanın üçüncü gününde de durgunluğunu sürdüren altın fiyatları binlerce kişinin yakından takip ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. Yüzyıllardır en çok tercih edilen yatırım aracı bilindiği üzere koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak etkilenmiş ve geçtiğimiz sene rekor fiyatlara ulaşmıştı. Şimdilerde sarı metalin gram fiyatı 419 TL civarında işlem görmeye devam ediyor.
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 685,00
SATIŞ: 697,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 419,92
SATIŞ: 419,98