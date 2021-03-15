Gelen son dakika haberine göre, Akaryakıtta sahte fatura ile vergi kaçıran şirketlere yönelik hükümet düğmeye bastı. Yeni düzenleme ile daha önce kaçak akaryakıt ile mücadele kapsamında çıkarılan yasayı arkadan dolananlar yeni düzenleme ile sahte akaryakıt kaçakçılığı yapmış sayılacak. Bunu yapanlara ağır cezalar ve yaptırımlar getirilecek.
YASAL OLMAMASINA RAĞMEN POMPADAN SİLİNİYOR
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2013'te yapılan düzenleme ile hem vergi kaçakçılığının önlenmesi hem de kaçak akaryakıt kullanımının kontrol edilebilmesi amacıyla tüm akaryakıt istasyonlarına araç plakalarının ve alınan akaryakıt miktarının kaydedilmesine yarayan cihazlar kuruldu.
Böylece Türkiye'de yıllık 2.5 milyar dolarlık vergi kaybının önlenmesi sağlandı. Akaryakıt kaçakçılarının bu kez dolambaçlı bir yönteme başvurarak sahte fatura üzerinden vergi kaçırdığı tespit edildi. Bunun için de yeni düzenleme için harekete geçildi. AK Parti kaynakları "Yapılan tespitlerde başka yere akaryakıt veriyormuş gibi fatura kesiliyor.