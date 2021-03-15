Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği Mart'ta bitecek mi?

Esnafın ve genel anlamda piyasanın tam olarak canlanması için uzun yıllar gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Kısa çalışma ödeneği mart sonu itibarıyla bitecek fakat esnafımızın toparlanması birkaç ay içerisinde olmayacak. Bu nedenle hem nakdi ücret desteği hem de kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılmalı." değerlendirmesinde bulundu.