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    • Ekonomi
    • 15.03.2021 10:48
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    • 15.03.2021 10:48
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    uzatıldı mı? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği Mart'ta bitecek mi?

    2021 yılında da ödenmeye devam eden uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği Mart'ta bitecek mi? Pandemi nedeniyle birçok çalışan kısa çalışma kapsamına alınmıştı. Kısa çalışma ödeneklerinden faydalanan çalışanlar bu sürecin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki ?

    takvim.com.tr
    Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği Mart'ta bitecek mi?

    2021 kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği Mart'ta bitecek mi? Ödemelerin ne zaman biteceği ve normal çalışma düzeninin ne zaman başlayacağı merak edilen konulardan birisi oluyor. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar 2021 kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek sorusunun cevabını sorguluyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan ödemelerin yıl sonuna kadar uzatılması talebi geldi.

    YIL SONUNA KADAR UZATILSIN TALEBİ

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mart sonu itibarıyla bitecek kısa çalışma ödeneği desteğinin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini bildirdi.

    Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın çok uzun zaman sonra kademeli şekilde ve belirli saatlerde çalışarak ayağa kalkmaya çalıştığını ancak kazanç durumunun bir anda eskiye dönmesinin beklenemeyeceğini ifade etti.

    Esnafın ve genel anlamda piyasanın tam olarak canlanması için uzun yıllar gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Kısa çalışma ödeneği mart sonu itibarıyla bitecek fakat esnafımızın toparlanması birkaç ay içerisinde olmayacak. Bu nedenle hem nakdi ücret desteği hem de kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin mart ayıyla birlikte sona ereceğini duyurmuştu. Kısa çalışma ödeneğinde son gün 31 Mart 2021 olarak belirlendi.

        Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi

        İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

        Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

        Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi

        Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

        İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu

        Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.
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        Haberler Ekonomi Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği Mart'ta bitecek mi?