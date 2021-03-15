Türkiye'de son 10 yılda 3 kat büyüme performansı gösteren sağlık turizmi, bu yılın ikinci yarısında yeniden atağa kalkmaya hazırlanıyor. Özellikle diş tedavileri öncü rol üstlenmeye hazırlanıyor.
Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, "2020'de diş tedavileri için Türkiye'yi tercih eden yabancıların sayısı 100 bini buldu. Dünyanın yavaş yavaş eski normale dönmesi halinde bu rakamın bu yıl en az yüzde 15 artacağını tahmin ediyoruz" dedi.
İNGİLİZ VE ALMAN İLGİSİ
Turizm ülkesi olmasının, ileri teknolojilere-eğitimli hekimlere sahip bulunmasının ve tedavilerdeki fiyat avantajlarının Türkiye'nin tercih sebebi olmasını sağladığını anlatan Uçar, "Tedavi tercihleri açısından baktığımızda ise estetik diş dolgusu, beyazlatma, implant, ortodonti, estetik lamina, gülüş estetiği ve diş protezleri öne çıkıyor" diye konuştu.