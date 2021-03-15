KİŞİ BAŞI 10 BİN DOLAR BIRAKIYOR

Hastaların sadece tedavi harcamalarının ortalama 4 bin-6 bin dolar arasında olduğunu belirten Uçar, "Kişi başı harcama uçak, konaklama ve diğer tatil harcamalarını da eklediğimizde 10 bin doları geçiyor" dedi.