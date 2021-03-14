BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Mart 2021 Salı stoklara girmeden önce hemen incelenmeye başlandı. Ürünler bitmeden erken saatlerde markete gidecek olan vatandaşlar şimdiden alacaklarını belirleyip listesini yapıyor. Yine birbirinden güzel ürünlerde uygun fiyat garantisi sunan, en çok ziyaret edilen marketler zincirinde bu hafta neler var? BİM aktüel ürünlerde bu Salı avokado severler için sevindirici haberler var. Daha pek çok çeşitte ürünlerde de uygun fiyat BİM marketlerde sizleri bekliyor.