Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.03.2021 15:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2021 15:25
    ABONE OL

    yine dopdolu! de avokado severler için bol çeşit…

    merakla bekleniyordu ve yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. En çok ziyaret edilen marketler zincirinde her Salı ve Cuma birbirinden güzel ve çeşitli ürünlerde uygun fiyatlar var. Özellikle avokado severler güncel kataloğuna bayılacak, yastıktan pijama takımına avokado temalı bir çok ürün sizleri bekliyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri erkenden yakalamak için güncel BİM aktüel kataloğunu haberimizde inceleyebilirsiniz.…

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Mart 2021 Salı yine dopdolu!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Mart 2021 Salı stoklara girmeden önce hemen incelenmeye başlandı. Ürünler bitmeden erken saatlerde markete gidecek olan vatandaşlar şimdiden alacaklarını belirleyip listesini yapıyor. Yine birbirinden güzel ürünlerde uygun fiyat garantisi sunan, en çok ziyaret edilen marketler zincirinde bu hafta neler var? BİM aktüel ürünlerde bu Salı avokado severler için sevindirici haberler var. Daha pek çok çeşitte ürünlerde de uygun fiyat BİM marketlerde sizleri bekliyor.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 MART 2021 SALI

    toka çeşitleri

        çocuk çorap

        şampuan

        avokado temalı ürünler

            çocuk tabure

            lisanslı yara bandı

            bebek yelek
                Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Mart 2021 Salı yine dopdolu! BİM aktüelde avokado severler için bol çeşit…