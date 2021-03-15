Evini dönüştürene 200 bin TL kredi (Ekonomi haberleri)

KAZANÇ 'MUSK'ESİ

Kripto paralar tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Sanal paraların geleceği tartışılırken; dünyanın en zengin ikinci ismi olan, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kripto para borsasına adeta yön veriyor. Öyle ki; Musk'ın paylaşımları Dogecoin'i uçurdu. 27 Ocak'ta 0.007 dolar olan Dogecoin, 0.080 dolara kadar çıktı. Şimdi ise 0.060 seviyesinde bulunuyor. Yani Dogecoin, şu an 27 Ocak'taki değerinin 8 kat üzerine çıkmış durumda.