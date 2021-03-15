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    Evini dönüştürene 200 bin TL kredi (Ekonomi haberleri)

    Çevre ve Şehircilik Bakanı , kendi evlerini yapmak isteyen vatandaşlara aracılığıyla destek olduklarını belirterek, “Bu kapsamda 125 bin lira olan kredi limitini 200 bin liraya çıkardık. Bu kredinin faizinde ise 400 baz puanlık indirim yapıyoruz. Her yıl 300 bin konut dönüştüreceğiz” dedi.

    Evini dönüştürene 200 bin TL kredi

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kendi evlerini yapmak isteyen vatandaşlara Emlak Katılım Bankası aracılığıyla destek olduklarını belirterek, "Bu kapsamda 125 bin lira olan kredi limitini 200 bin liraya çıkardık. Bu kredinin faizinde ise 400 baz puanlık indirim yapıyoruz. Her yıl 300 bin konut dönüştüreceğiz" dedi.

    REFORMLAR PİYASA VE YATIRIMCI DOSTU
    Yabancı     stratejistler, Ekonomi Reform Paketi'nin, hem piyasa ve yatırımcı dostu olduğunu hem de enflasyonla mücadeleyi ön plana çıkardığını belirtti. Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, ekonomi reformlarının enflasyonu daha düşük seviyelere indirebilecek piyasa dostu ögeler barındırdığını söyledi.

    MOTORLU KURYELER İÇİN GÜVENCE
    Son günlerde ölümlü kazalarla sıkça gündeme gelen 1 milyona yakın motorlu kuryenin yüzde 90'ının kayıt dışı çalıştığı belirlendi. Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Kuryelerin sadece yüzde 10'u sigortalı çalışıyor. Bu meslek dalı için, yasal düzenleme, yeni mevzuat ve iş güvenliği noktasında denetleme mekanizması kurulması gerekiyor" dedi.

        YATIRIMLARDA NAKİT TEŞVİK DÖNEMİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan        'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nin dört ayağından birini oluşturan yatırımların teşviğinde yeni dönem başlıyor. Romanya, Bulgaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi ülkelerde mali destekler adı altında olan 'nakit teşvik, geri ödeme' modelleri Türkiye'de de uygulanacak. Yatırımcılara özel destekler sağlanacak. Hazal Ateş.


        BAKIM EVLERİMİZ İLE ÖRNEK OLDUK
        Hükümet,         Coronavirüs salgınına karşı aldığı önlemlerle dünyaya örnek oldu. Yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarını salgının etkilerinden korumak için tüm kurumlar canla başla çalıştı. DSÖ, Türkiye'de huzurevlerinde Covid-19 salgını kapsamında yapılan çalışmaları örnek gösterdi.

        VERGİ KAÇIRANA KAPATMA
        Akaryakıtta         sahte fatura oyunu oynayarak vergi kaçıranlara büyük ceza getirecek düzenleme için düğmeye basıldı. Sahte fatura düzenleyen ve pompadan sahte faturada gösterdikleri akaryakıt miktarını silen uyanıklar, milyarlarca lira vergi kaçırıyor. Daha önce çıkarılan yasayı arkadan dolananlar, yeni düzenleme ile sahte akaryakıt kaçakçılığı yapmış sayılacak. Yüksek ceza, kapatma gibi yaptırımlar getirilecek. EDA IŞIK.

            TARLADAKİ ÜRÜN DİJİTALDE SATILACAK
            Ekonomi Reform Paketi ile tarlada ve halde kalan tarımsal ürünlerin, Tarım Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) uygulamasıyla elektronik olarak pazarlanması öngörülüyor. Pakete göre; bunun için DİTAP'ta özel bölüm açılacak. DİTAP sayesinde her ölçekteki çiftçi, ürünü için pazar bulabilecek, tüketici ve esnaf da istediği kalitede ürün tedarik edebilecek.

            KAZANÇ 'MUSK'ESİ
            Kripto paralar tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Sanal paraların geleceği tartışılırken; dünyanın en zengin ikinci ismi olan, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kripto para borsasına adeta yön veriyor. Öyle ki; Musk'ın paylaşımları Dogecoin'i uçurdu. 27 Ocak'ta 0.007 dolar olan Dogecoin, 0.080 dolara kadar çıktı. Şimdi ise 0.060 seviyesinde bulunuyor. Yani Dogecoin, şu an 27 Ocak'taki değerinin 8 kat üzerine çıkmış durumda.

            YENİ ZİRVE
            Bitcoin             61,683.86 dolarlık yeni zirveyi gördü. Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin'in önceki zirvesi, 21 Şubat'ta gördüğü 58,330.57 dolardı.

                100 GRAMI 15 TL
                Türkiye'de Akdeniz ve Ege sahillerinde serada üretimi yapılan altın çileğin hasadı başladı. Dünyanın en zengin lif oranına sahip ve antioksidan oranı yüksek meyvesi olduğu belirtilen altın çilek, 100 gramlık paketlerde 15 liraya satılıyor.

                TÜRK SOMONUNU SEVİYORUS
                Türk somonu uluslararası pazarda adından söz ettiriyor. Sinop da bünyesindeki 17 tesisle su ürünleri ihracatında önemli üretim üslerinden. Tesis müdürü Hakan Çağla Irmak, "Türk somonu gerek et kalitesi gerek besin değerleri açısından iyi bir ürün. Japonlar ve Ruslar da büyük ilgi gösteriyor" dedi.

                TURİZME AŞI
                Turizm Bakanlığı'nın, 'Güvenli Turizm Programı' kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığı ile 'Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi'nin hayata geçirildiğini duyurması, sektör temsilcilerini sevindirdi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Daha önce güvenli turizm sertifikasının avantajını yaşıyorduk. Öncelikle turizm çalışanlarının aşılanmasıyla daha güvenli turizm için rakiplerimizin bir adım önünde olacağız. Turizm personelinin aşılanması, rekabette bize avantaj sağlayacak" dedi.
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                Haberler Ekonomi Evini dönüştürene 200 bin TL kredi (Ekonomi haberleri)