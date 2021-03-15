Evini dönüştürene 200 bin TL kredi (Ekonomi haberleri)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kendi evlerini yapmak isteyen vatandaşlara Emlak Katılım Bankası aracılığıyla destek olduklarını belirterek, "Bu kapsamda 125 bin lira olan kredi limitini 200 bin liraya çıkardık. Bu kredinin faizinde ise 400 baz puanlık indirim yapıyoruz. Her yıl 300 bin konut dönüştüreceğiz" dedi.
REFORMLAR PİYASA VE YATIRIMCI DOSTU
Yabancı stratejistler, Ekonomi Reform Paketi'nin, hem piyasa ve yatırımcı dostu olduğunu hem de enflasyonla mücadeleyi ön plana çıkardığını belirtti. Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, ekonomi reformlarının enflasyonu daha düşük seviyelere indirebilecek piyasa dostu ögeler barındırdığını söyledi.
MOTORLU KURYELER İÇİN GÜVENCE
Son günlerde ölümlü kazalarla sıkça gündeme gelen 1 milyona yakın motorlu kuryenin yüzde 90'ının kayıt dışı çalıştığı belirlendi. Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Kuryelerin sadece yüzde 10'u sigortalı çalışıyor. Bu meslek dalı için, yasal düzenleme, yeni mevzuat ve iş güvenliği noktasında denetleme mekanizması kurulması gerekiyor" dedi.