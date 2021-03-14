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    • Ekonomi
    • 14.03.2021 13:13
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    • 14.03.2021 13:14
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    Bankalar arasında yarış hız kazandı! Faiz oranları rekora uçuyor!

    Banka mevduat faiz oranları rekora uçmaya devam ediyor! Paralarını 92 günlük hesabında yatıracak olan vatandaşlar için faiz oranları güncellendi. Bu bağlamda eli mevduat hesabı açılırken, banka banka faiz oranları değişkenlik gösteriyor. Gelişmeleri yakından takip edenler, güncel faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına sebep oldu. Peki Mart 2021'de ? ?

    takvim.com.tr
    10 bin TL 3 ayda kaç TL faiz kazancı sağlar?

    Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılışma adımları en çok bankada parası olanlara yaradı. Bankada parası olanlar için bankaların vadeli faizleri yükseldi. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı konular arasına girmiş bulunmakta. Bankada toplu parası olanlar en fazla faiz veren bankatı öğrenmek istiyor.Haberimizde bu gidişatla alakalı tüm ayrıntıları veriyoruz. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası, N Kolay Aktif Bank bono hesabı, Alternatif Bank, Odeabank, QNB Finansbank ve Şekerbank tarafından açıklanan son 92 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları rakamları ile 10.000 TL aylık faiz getirisi hesaplama haberimizde...

    92 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT HESABI FAİZ ORANLARI İÇİN HANGİ BANKA DAHA FAZLA FAİZ VERİYOR?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikası sonrasında bankalar faiz oranlarını zorunlu olarak arttırma kararı almışlardı. Merkez Bankası tarafından ucuz likidite muslukları bir anda kapatılan bankalar zorunlu olarak müşterilerinin vadeli mevduat hesaplarına yönelmiş ve vadeli hesap faiz oranlarını kademeli olarak arttırmaya başlamıştı.

    10.000 TL birikimi olan 92 günlük faizle kaç TL kazanır?

    10.000 TL birikimi olan 92 günlük faizle kaç TL kazanır?

        10.000 TL birikimi olan 92 günlük faizle kaç TL kazanır?

        10.000 TL birikimi olan 92 günlük faizle kaç TL kazanır?

        VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        MEVDUAT FAİZ ORANLARI

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

            VADE ÇEŞİTLERİ

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.
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            Haberler Ekonomi Bankalar arasında yarış hız kazandı! Faiz oranları rekora uçuyor! 10.000 TL birikimi olan 92 günlük faizle kaç TL kazanır?