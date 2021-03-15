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    , Fiyatsor, Kıyasla, apnet... Ucuz gıda için cepten takip

    Aynı ürün lerde farklı fiyatlarla satılırken, aplı alışveriş için destek teknolojiden geliyor. Ucuz gıdaya ulaşmak isteyenlere yönelik, fiyat karşılaştırması yapan, ürün ucuzlayınca haber veren pek çok mobil uygulama bulunuyor.

    Ucuz gıdaya cepten takip

    Market fiyatları gündemden düşmüyor. Sebze-meyvede üretici ile market fiyatı arasındaki büyük fark tepki çekiyor, ancak tek şikayet konusu bu değil.

    Aynı gıda ürünü marketler arasında, hatta aynı marketin şubeleri arasında büyük fiyat farklarıyla tüketiciye sunuluyor. Bu nedenle hesaplı alışveriş yapmak isteyen tüketicinin dikkatli olması, iyi araştırması önem taşıyor.

    Ucuz gıdaya ulaşmak isteyen tüketicilerin yardımına teknoloji yetişiyor. Fiyat karşılaştırmaları yapmak, takip ettiği ürün ucuzladığında haberdar olmak isteyenlere yönelik pek çok mobil uygulama var. İşte bazıları:

        AKAKÇE: Pek çok e-ticaret sitesi ve zincir marketi takip ederek ürünün satıcılardaki fiyatlarını gösteriyor. İndirimleri haber veriyor.


        FİYATSOR: Çevrenizdeki marketlerdeki ürünleri birim fiyatına göre ucuzdan pahalıya görüp, istediğiniz marketten sipariş vermenizi sağlıyor.


        HESAPNET: Ürün listesi üzerinden hesaplama yapıyor. Hangi markette ne kadar tutacağını gösteriyor.


            İNDİ Mİ: Almak istediğiniz ürünü pek çok e-ticaret sitesinde takip ediyor, fiyatı düştüğünde sizi haberdar ediyor.


            KAÇA: Ürünlerin çevrenizde nerelerde kaça bulunduğunu öğrenebiliyorsunuz.


            KIYASLA: 3 market zincirinde bulunan ürünlerin fiyatlarını karşılaştırıyor. Aynı zamanda haftanın fırsatlarını önünüze getiriyor.
                Haberler Ekonomi Akakçe, Fiyatsor, Kıyasla, Hesapnet... Ucuz gıda için cepten takip