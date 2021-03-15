Market fiyatları gündemden düşmüyor. Sebze-meyvede üretici ile market fiyatı arasındaki büyük fark tepki çekiyor, ancak tek şikayet konusu bu değil.
Aynı gıda ürünü marketler arasında, hatta aynı marketin şubeleri arasında büyük fiyat farklarıyla tüketiciye sunuluyor. Bu nedenle hesaplı alışveriş yapmak isteyen tüketicinin dikkatli olması, iyi araştırması önem taşıyor.
Ucuz gıdaya ulaşmak isteyen tüketicilerin yardımına teknoloji yetişiyor. Fiyat karşılaştırmaları yapmak, takip ettiği ürün ucuzladığında haberdar olmak isteyenlere yönelik pek çok mobil uygulama var. İşte bazıları: