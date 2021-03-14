Zamanlama çok iyi oldu (Ekonomi haberleri)

Uluslararası piyasalarda "yatırım gurusu" olarak bilinen Mobius Capital Partners Kurucusu Mark Mobius, Türkiye'nin ekonomik reformları gerçekleştirmek için doğru zamanda hareket geçtiğini ve Türkiye'de yatırım fırsatlarının radarında olduğunu söyledi. Mobius, "Kesinlikle reformlar çok önemli unsurlar ve (uygulanması için) zamanlama çok iyi" dedi.

REFORM PAKETİ DIŞ BASINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi, başta ABD ve Avrupa medyası olmak üzere dış basında geniş yer buldu. Ajanslar ve yabancı gazeteler reform paketini överken detaylı olarak açıklanan maddeleri de duyurdu.

ESNAF DESTEKTEN ÇOK MEMNUN

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomi alanında açıklanan reform paketini olumlu bulduklarını bildirdi. Palandöken, "Öncelikle vergi muafiyetini olumlu buluyoruz. Bu kesimde yer alan kuaför, tesisatçı, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımız gelir vergisinden muaf tutuluyor. Perakende yasası da rekabeti artıracak" dedi.

EKONOMİYE 3.5 MİLYAR TL

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce hizmete alınan Ermenek Barajı, ekonomiye 3 milyar 500 milyon liralık fayda sağladı. Karaman'ın Ermenek ilçesinde dar bir vadide inşa edilen Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), işletmeye alındığı günden itibaren ürettiği enerjiyle ülke ekonomisine önemli katkıda bulundu.

DİJİTAL VERGİ DAİRESİ SEVİNCİ

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan vergi konularını olumlu bulduklarını belirterek, "7 gün 24 saat hizmet verebilen 'Türkiye Dijital Vergi Dairesi' uygulamasının hayata geçirilmesini çok önemsiyoruz. Uygulama farklılıkları kalkacak" dedi.

BADEM DOLANDIRICISI!

İnternetten yapılan alışverişlere ilişkin denetimlerini sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, vatandaşı mağdur eden şirketleri affetmiyor. Son olarak kuruyemiş satışına ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan bir reklam bakanlığı harekete geçirdi. Reklam Kurulu, internetten birer kilo badem, fındık ve antep fıstığını 149.90 TL'den sattıklarını iddia eden şirketin vatandaşa kırık leblebi ve mısır kurusu gönderdiğinin tespit edilmesi üzerine 114 bin TL ceza kesti.

GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ALTIN

İki girişimci 'sürdürülebilir takı' projesine imza attı. Hüseyin ve Mesut Abdik, kurdukları Runda Jewelry ile doğada çözünebilen takılar üretiyor. Mesut Abdik, "Kendi sahamıza entegre ettiğimiz teknolojilerle kullanılamayacak altınları yeniden üretim döngüsünün içine alıyoruz. Atık altın, tekrar külçe altınlara dönüştürülüyor" dedi.

KAMUDA YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reformu paketinden kamu kurumlarının teşkilatlanmasını yönetim verimliliği ve etkinliği ilkeleri çerçevesinde güçlendirme kararı çıktı. Ayrıca; Kamu personel eliyle iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacak. Yetkiler Strateji ve Bütçe Başkanlığında toplanacak. Kamu çalışanlarının mali ve sosyal haklarınına yönelik görüşler artık strateji ve bütçe başkanlığı tarafından değerlendirilecek. Kamu Çalışanları Genel Müdürlüğü kurulacak ve tek yetkili kurum haline gelecek.