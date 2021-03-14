Gözler oradaydı! Kesin kredi alma yöntemleri oldukça popüler! Bankalar bunu yapana nakit para veriyor!

Kredi Alma Şartları

Bankalar, verdikleri kredinin geri alınabilir olmasına oldukça dikkat etmektedir. Bundan kaynaklı olarak da kredi sicil notu gibi detaylara ayrıyeten dikkat etmektedirler. Sağlayacağınız kriterler, bankaların sizlere vereceği kredi miktarına kadar oldukça etkili olabilmektedir. Bu noktada yapılması gereken kredi borçlarının düzenli bir şekilde ödeniyor olmasıdır. Genel olarak günümüzde kredi alma şartları temel olarak şu şekildedir:

Kredi Sicil Notu

18 Yaşın Üzerinde Olmak

İpotek Edecek Mal veya Taşıt (miktara göre değişir)

Daha Önceki Kredilerin Düzenli Ödenmesi

Düzenli Gelir Belgesi

Sigortalı Olunması

Temel olarak bankalar bu kriterlere bakarak başvuru sahibine kredi verir veya vermez. Önemli olan husus ise kredi alabilmek için tüm gerekli kriterlerin yerine getirilmesidir. Aksi takdirde istenmeyecek durumlar yaşanır. Bankalar, bu kriterleri karşılamayan bireylere kredi vermediğini hatırlatmakta fayda var.