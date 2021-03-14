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    • Ekonomi
    • 15.03.2021 08:11
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    • 15.03.2021 08:11
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    Gözler oradaydı! Kesin kredi alma yöntemleri oldukça popüler! Bankalar bunu yapana nakit para veriyor!

    Kesin kredi alma yöntemleri günümüzde en merak edilen alanlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere yaşamımızın belirli dönemlerinde nakit ihtiyacımız olabilmektedir. Pandemi'den kaynaklı olarak da ihtiyaç arttı. Bankaların kredi faizleri düşerken vatandaş yeniden rotasını bankalara çevirdi. Peki, bankadan kredi nasıl çekilir, kolay kredi kullanma taktikleri neler? Kredi onayı alma konusunda dikkat etmeniz gereken önemli ikinci veri ise maaşa göre kredi hesaplama yapabilmektir. Her bankanın bu konuda uyguladığı sınır farklı olmakla beraber aylık gelirin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde kredi limiti belirlenmelidir. Örneğin belgelenebilir aylık geliri 2 bin lira olan bir kişi en fazla aylık ödemesi bin lira olan bir kredi limiti için onay alabilir.

    takvim.com.tr
    Ve netleşti! Bankalar bunu yapana nakit para veriyor!

    Korona virüs salgını, Türkiye'de de yoğun bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Dünya'daki bütün ülkeler ekonomik olarak salgından etkilendi. Dolayısıyla halkında ihtiyaçları ve giderleri artış gösterdi. Bu noktada da ihtiyaçların karşılanması için kredi başvuruları tavan yaptı.
    Yükselen tehlike sebebi ile bankalar daha güç kredi onayı vermeye başlarken kredi reddi almak ise bir sonraki müracaatta da kredi onayı almayı güçleştiriyor. Bu sebeple ilk defa kredi müracaatında bulunurken son derece dikkatli davranılması ve kredi müracaat sürecinin çok iyi idare etmesi gerekiyor. Peki, kredi müracaatında bulunurken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

    Salgından Kaynaklı Kriterler Yumuşatıldı

    Bilindiği üzere korona virüs salgınından kaynaklı olarak birçok banka özel kampanyalar oluşturdu. Oluşturulan bu kampanyalarla birlikte milyonlarca insan faydalandı. Bankalar, müşterilerinin ihtiyaçlarını gidermek ve gerekliklerini yerine getirmek için kredi alma kriterlerini bir tık daha fazla yumuşattığını söyleyebilmek mümkün. Elbette ki bazı kriterler ilk günkü gibi hala etkin ve önemli.

    Kredi Alma Şartları

    Bankalar, verdikleri kredinin geri alınabilir olmasına oldukça dikkat etmektedir. Bundan kaynaklı olarak da kredi sicil notu gibi detaylara ayrıyeten dikkat etmektedirler. Sağlayacağınız kriterler, bankaların sizlere vereceği kredi miktarına kadar oldukça etkili olabilmektedir. Bu noktada yapılması gereken kredi borçlarının düzenli bir şekilde ödeniyor olmasıdır. Genel olarak günümüzde kredi alma şartları temel olarak şu şekildedir:

    Kredi Sicil Notu
    18 Yaşın Üzerinde Olmak
    İpotek Edecek Mal veya Taşıt (miktara göre değişir)
    Daha Önceki Kredilerin Düzenli Ödenmesi
    Düzenli Gelir Belgesi
    Sigortalı Olunması

    Temel olarak bankalar bu kriterlere bakarak başvuru sahibine kredi verir veya vermez. Önemli olan husus ise kredi alabilmek için tüm gerekli kriterlerin yerine getirilmesidir. Aksi takdirde istenmeyecek durumlar yaşanır. Bankalar, bu kriterleri karşılamayan bireylere kredi vermediğini hatırlatmakta fayda var.


        Aylık Gelire Göre Limit Belirleyin!

        Kredi onayı alma konusunda dikkat etmeniz gereken önemli ikinci veri ise maaşa göre kredi hesaplama yapabilmektir. Her bankanın bu konuda uyguladığı sınır farklı olmakla beraber aylık gelirin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde kredi limiti belirlenmelidir. Örneğin belgelenebilir aylık geliri 2 bin lira olan bir kişi en fazla aylık ödemesi bin lira olan bir kredi limiti için onay alabilir.

        Bu limitin aşılması durumunda kredi notu ne kadar yüksek olursa olsun kredi onayı alamaz. Bankadan kolay kredi çekmek için dikkat etmeniz gereken iki önemli kriter budur. Yüksek kredi notu ve maaşa göre kredi limiti belirlenmesi durumunda kredi onayı alınması kesindir. Bunlardan birinin düşük ya da hatalı belirlenmesi ise kredi reddi kararı verilmesine neden olur.

        Üst üste kredi başvurusunda bulunmak ya da bankadan kredi reddi almak kredi sicili açısından olumsuz olup kredi notunu düşüren nedenler arasında yer alır. Bu nedenle gereksiz kredi başvuruları yapmak ya da onay alınmasının mümkün olmadığı kredi limitleri belirlemek kredi onayı almanızı zorlaştıracak davranışlardır.
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        Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Kesin kredi alma yöntemleri oldukça popüler! Bankalar bunu yapana nakit para veriyor!