Gözler oradaydı! Kesin kredi alma yöntemleri oldukça popüler! Bankalar bunu yapana nakit para veriyor!

Korona virüs salgını, Türkiye'de de yoğun bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Dünya'daki bütün ülkeler ekonomik olarak salgından etkilendi. Dolayısıyla halkında ihtiyaçları ve giderleri artış gösterdi. Bu noktada da ihtiyaçların karşılanması için kredi başvuruları tavan yaptı.
Yükselen tehlike sebebi ile bankalar daha güç kredi onayı vermeye başlarken kredi reddi almak ise bir sonraki müracaatta da kredi onayı almayı güçleştiriyor. Bu sebeple ilk defa kredi müracaatında bulunurken son derece dikkatli davranılması ve kredi müracaat sürecinin çok iyi idare etmesi gerekiyor. Peki, kredi müracaatında bulunurken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Salgından Kaynaklı Kriterler Yumuşatıldı
Bilindiği üzere korona virüs salgınından kaynaklı olarak birçok banka özel kampanyalar oluşturdu. Oluşturulan bu kampanyalarla birlikte milyonlarca insan faydalandı. Bankalar, müşterilerinin ihtiyaçlarını gidermek ve gerekliklerini yerine getirmek için kredi alma kriterlerini bir tık daha fazla yumuşattığını söyleyebilmek mümkün. Elbette ki bazı kriterler ilk günkü gibi hala etkin ve önemli.
Kredi Alma Şartları
Bankalar, verdikleri kredinin geri alınabilir olmasına oldukça dikkat etmektedir. Bundan kaynaklı olarak da kredi sicil notu gibi detaylara ayrıyeten dikkat etmektedirler. Sağlayacağınız kriterler, bankaların sizlere vereceği kredi miktarına kadar oldukça etkili olabilmektedir. Bu noktada yapılması gereken kredi borçlarının düzenli bir şekilde ödeniyor olmasıdır. Genel olarak günümüzde kredi alma şartları temel olarak şu şekildedir:
Kredi Sicil Notu
18 Yaşın Üzerinde Olmak
İpotek Edecek Mal veya Taşıt (miktara göre değişir)
Daha Önceki Kredilerin Düzenli Ödenmesi
Düzenli Gelir Belgesi
Sigortalı Olunması
Temel olarak bankalar bu kriterlere bakarak başvuru sahibine kredi verir veya vermez. Önemli olan husus ise kredi alabilmek için tüm gerekli kriterlerin yerine getirilmesidir. Aksi takdirde istenmeyecek durumlar yaşanır. Bankalar, bu kriterleri karşılamayan bireylere kredi vermediğini hatırlatmakta fayda var.