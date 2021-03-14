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    • Ekonomi
    • 15.03.2021 08:14
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    • 15.03.2021 08:14
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    3 bankada , taşıt ve kredisi faiz oranları güncellemesi geldi! 2021 bankalarda son dakika faiz indirimi haberi!

    15 son dakika kredi haberi: , , taşıt kredisi faiz oranları cep yakıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 15 Mart 2021 Pazartesi güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek ten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. , , , BBVA,, ve ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

    2021 bankalarda faiz indirimi haberi! 3 bankada ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi...

    15 Mart son dakika kredi haberi: Ev, lüzum, araç kredisi faiz oranları cep yakıyor. Koronavirüs salgının tüm dünyayı tesiri altına almasına devam ediyor. Türkiye'yi de ekonomik olarak etkilemeye devam eden koronavirüs salgını sürecinde, vatandaşlar bazı gereksinimlerini karşılamak için bankaların sağladığı kredi kutularını kampanyalarından yararlanmak istiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusu Mart ayına girmemiz ile birlikte vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

    8 MART 2021 BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

    Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor

    BANKALARIN MART AYI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

    QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

    Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa, QNB Finansbank tanışma kampanyası adı altında kişiye özel oranlar sunuyor. Maaşını QNB Finansbank'tan alan kişilere özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajları da bulunuyor. Bu kampanyaların yanı sıra QNB Finansbank'ın sunduğu faiz oranı %1,39 olarak belirlenmiş.

        YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

        1,79 faiz oranı ile 36 aya kadar vade imkanı sunan Yapıkredi, ilk taksit için 3 aya varan taksit erteleme kolaylığı sağlıyor. Yapı Kredi müşterisiyseniz İnternet Şubesi, Yapı Kredi Mobil, ya da İnternet Şubesi'nden hemen bireysel ihtiyaç kredisine başvurabilir; kredinizi şubeye gitmeden, haftanın her günü anında kullanabilirsiniz.

        ING FAİZ ORANLARI

        ING'li olun ya da olmayın, Cepte Kredi ile %1,44'ten başlayan faizlerle ihtiyaç kredinize şubeye gitmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden başvurabilirsiniz. ING 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile tercih ediliyor.

        ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

        Tüketici kredisi: 1.58

        Taşıt kredisi: 1.54

        Konut kredisi: 1.37

        HALKBANK FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: 1.54

        Taşıt kredisi: 1.54

        Konut kredisi: 1.38

        İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: 1.50

        Taşıt kredisi: 1.55

        Ev kredisi: 1.40

        YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

        Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79

        Konut kredisi: 1.42

        Taşıt kredisi: 1.46

        Ev Kredisi Nasıl Alınır?

        Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

        Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.

        Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.

            Ev Kredisi Şartları Nelerdir?

            Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.

            İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

            Türkiye İş Bankası da çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalardan bir tanesi oldu. Yapılan duyuruda şubelerin 18 Ocak 2021 itibarıyla 09:00 - 12:30 ile 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi. Açıklamada "Bankacılık işlemleriniz için İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallarımızı evinizden çıkmadan 7/24 kullanabileceğinizi önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

            QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

            QNB Finansbank da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. QNB Finansbank konuyla ilgili olarak müşterilerine bilgi verdi. Açıklamada 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerinin 09:00 - 12:30 ile 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vereceği duyuruldu.

            YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

            Yapı Kredi'nin de sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili önemli bir duyuru yaptı. Buna göre 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren şubelerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

            DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

            Denizbank da internet sitesinden yaptığı güncel bir açıklama ile 14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tüm şubelerinde 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu. Son olarak bankadan yapılan açıklamada "14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tüm şubelerimizde 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermekteyiz" ifadeleri yer aldı.

            HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

            Çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar arasında olan HSBC de internet sitesinden "Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 3 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir. Bankacılık işlemlerinizi 7/24 Direkt Bankacılık kanallarımızdan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğinizi hatırlatır, şube dışı kanallarımızı tercih etmenizi önemle rica ederiz." şeklinde açıklama yapmıştı.

            TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

            TEB de çalışma saatlerinde yeniden değişikliğe gitti. Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre şubeleri, 14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla hafta içi her gün 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

            HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

            Halkbank daha önce resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışma saatlerinin değiştiğini duyurmuştu. Banka paylaşımında; "Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer vermişti. Banka çalışma saatlerinin değiştiğine dair online kanallardan henüz güncel bir açıklama yapmadı.

            ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

            Ziraat Bankası da daha önce resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şubelerinin 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Banka çalışma saatlerinin değiştiğine dair online kanallardan henüz güncel bir açıklama yapmadı.

            VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

            Vakıfbank da daha önce resmi Twitter hesabından şubelerinin çalışma saatlerinin 10 Aralık 2020 itibarıyla değiştiğini duyurmuştu. Banka açıklamasında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerimizin çalışma saatleri 09:30-12.30 ve 13.30-16.00 olarak güncellenmiştir. Birçok bankacılık işleminizi VakıfBank Mobil, İnternet Şubemiz ve ATM'lerimizden 7/24 gerçekleştirebileceğinizi hatırlatır, sağlıklı günler dileriz." ifadelerini kullanmıştı. Banka çalışma saatlerinin değiştiğine dair online kanallardan henüz güncel bir açıklama yapmadı.
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            Haberler Ekonomi 3 bankada ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları güncellemesi geldi! 2021 bankalarda son dakika faiz indirimi haberi!