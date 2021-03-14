İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye İş Bankası da çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalardan bir tanesi oldu. Yapılan duyuruda şubelerin 18 Ocak 2021 itibarıyla 09:00 - 12:30 ile 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi. Açıklamada "Bankacılık işlemleriniz için İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallarımızı evinizden çıkmadan 7/24 kullanabileceğinizi önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. QNB Finansbank konuyla ilgili olarak müşterilerine bilgi verdi. Açıklamada 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerinin 09:00 - 12:30 ile 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vereceği duyuruldu.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi'nin de sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili önemli bir duyuru yaptı. Buna göre 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren şubelerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank da internet sitesinden yaptığı güncel bir açıklama ile 14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tüm şubelerinde 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu. Son olarak bankadan yapılan açıklamada "14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tüm şubelerimizde 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermekteyiz" ifadeleri yer aldı.

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

Çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar arasında olan HSBC de internet sitesinden "Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 3 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir. Bankacılık işlemlerinizi 7/24 Direkt Bankacılık kanallarımızdan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğinizi hatırlatır, şube dışı kanallarımızı tercih etmenizi önemle rica ederiz." şeklinde açıklama yapmıştı.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB de çalışma saatlerinde yeniden değişikliğe gitti. Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre şubeleri, 14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla hafta içi her gün 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank daha önce resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışma saatlerinin değiştiğini duyurmuştu. Banka paylaşımında; "Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer vermişti. Banka çalışma saatlerinin değiştiğine dair online kanallardan henüz güncel bir açıklama yapmadı.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası da daha önce resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şubelerinin 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Banka çalışma saatlerinin değiştiğine dair online kanallardan henüz güncel bir açıklama yapmadı.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank da daha önce resmi Twitter hesabından şubelerinin çalışma saatlerinin 10 Aralık 2020 itibarıyla değiştiğini duyurmuştu. Banka açıklamasında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerimizin çalışma saatleri 09:30-12.30 ve 13.30-16.00 olarak güncellenmiştir. Birçok bankacılık işleminizi VakıfBank Mobil, İnternet Şubemiz ve ATM'lerimizden 7/24 gerçekleştirebileceğinizi hatırlatır, sağlıklı günler dileriz." ifadelerini kullanmıştı. Banka çalışma saatlerinin değiştiğine dair online kanallardan henüz güncel bir açıklama yapmadı.