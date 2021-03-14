15 Mart son dakika kredi haberi: Ev, lüzum, araç kredisi faiz oranları cep yakıyor. Koronavirüs salgının tüm dünyayı tesiri altına almasına devam ediyor. Türkiye'yi de ekonomik olarak etkilemeye devam eden koronavirüs salgını sürecinde, vatandaşlar bazı gereksinimlerini karşılamak için bankaların sağladığı kredi kutularını kampanyalarından yararlanmak istiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusu Mart ayına girmemiz ile birlikte vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
8 MART 2021 BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor
BANKALARIN MART AYI GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa, QNB Finansbank tanışma kampanyası adı altında kişiye özel oranlar sunuyor. Maaşını QNB Finansbank'tan alan kişilere özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajları da bulunuyor. Bu kampanyaların yanı sıra QNB Finansbank'ın sunduğu faiz oranı %1,39 olarak belirlenmiş.