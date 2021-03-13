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    • Ekonomi
    • 13.03.2021 10:23
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    • 13.03.2021 10:23
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    Nakit parası olanlara müjde! 100.000 TL birikim 32 günlük faizle ne kadar kazandırır? Bankaların mevduat yarışı kızıştı

    Bankalarda nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler bankaların sunduğu avantajları merak ediyor. Bu bağlamda vadeli mevduat hesabı açılırken, banka banka faiz oranları değişkenlik gösteriyor. Yeni ayın gelmesiyle birlikte bankaların sunduğu oranlarda değişiklik yaşandı. Birikimi olanlar ise 100.000 TL birikimle ne kadar kazanacağını öğrenmek için araştırmalara koyuldu. 100.000 TL birikim 32 günlük faizle ne kadar kazandırır sorusuyla ilgili tüm merak edilen bilgileri takvim.com.tr olarak sizin için kapsamlı bir biçimde derledik.

    100.000 TL birikim 32 günlük faizle ne kadar kazandırır?

    Mevcut biriktirdiği parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar bu kapsamda hesap açtırmayı düşünüyor. Parasını artırmak üzere mevduat hesabı açmak cazip gelen teklifler arasında yer alıyor. Yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar ise mart ayının gelmesiyle birlikte en cazip teklifi sunabilmek için adeta büyük bir yarış içerisine girdi. Vatandaşlar en yüksek faizi veren bankayı öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. 100.000 TL birikim 32 günlük faizle ne kadar kazandırır sorusunun yanıtını sizler için aradık. 32 günlük faiz ve 100 bin lira birikimle bankaların sağladığı getiriyi haberimizde detaylı bir şekilde derledik.

    100.000 TL 32 günlük mevduat faizine göre hesaplandığında bankaların 1 aylık getirisi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    GARANTİ BBVA

    Faiz: 12
    Örnek mevduat: 100.000 TL
    Faizli anapara: 101.004 TL

    ODEABANK

    Faiz: 17,75
    Örnek mevduat: 100.000 TL
    Faizli anapara: 101.488 TL

    AKBANK

    Faiz: 16,50
    Örnek mevduat: 100.000 TL
    Faizli anapara: 101.383 TL

    FİBABANKA

    Faiz: 18
    Örnek mevduat: 100.000 TL
    Faizli anapara: 101.510 TL

    ING BANK

    Faiz: 18
    Örnek mevduat: 100.000 TL
    Faizli anapara: 101.510 TL

    ALTERNATİF BANK

    Faiz: 17.75
    Örnek mevduat: 100.000 TL
    Faizli anapara: 101.488 TL

        HALKBANK

        Faiz: 16,50
        Örnek mevduat: 100.000 TL
        Faizli anapara: 101.383

        TEB

        Faiz: 16
        Örnek mevduat: 100.000 TL
        Faizli anapara: 101.342 TL

        YAPI KREDİ

        Faiz: 15.75
        Örnek mevduat: 100.000 TL
        Faizli anapara: 101.312 TL

        ZİRAAT BANKASI

        Faiz: 15.50
        Örnek mevduat: 100.000 TL
        Faizli anapara: 101.290 TL

        DENİZBANK

        Faiz: 15
        Örnek mevduat: 100.000 TL
        Faizli anapara: 101.257 TL

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Faiz: 10.90
        Örnek mevduat: 100.000 TL
        Faizli anapara: 100.912 TL

            HSBC BANK

            Faiz: 15
            Örnek mevduat: 100.000 TL
            Faizli anapara: 101.257 TL

            VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

            Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

            VADE ÇEŞİTLERİ

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

            MEVDUAT FAİZ ORANLARI

            Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi Nakit parası olanlara müjde! 100.000 TL birikim 32 günlük faizle ne kadar kazandırır? Bankaların mevduat yarışı kızıştı