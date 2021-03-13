Nakit parası olanlara müjde! 100.000 TL birikim 32 günlük faizle ne kadar kazandırır? Bankaların mevduat yarışı kızıştı

Mevcut biriktirdiği parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar bu kapsamda hesap açtırmayı düşünüyor. Parasını artırmak üzere mevduat hesabı açmak cazip gelen teklifler arasında yer alıyor. Yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar ise mart ayının gelmesiyle birlikte en cazip teklifi sunabilmek için adeta büyük bir yarış içerisine girdi. Vatandaşlar en yüksek faizi veren bankayı öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. 100.000 TL birikim 32 günlük faizle ne kadar kazandırır sorusunun yanıtını sizler için aradık. 32 günlük faiz ve 100 bin lira birikimle bankaların sağladığı getiriyi haberimizde detaylı bir şekilde derledik.
100.000 TL 32 günlük mevduat faizine göre hesaplandığında bankaların 1 aylık getirisi şu şekilde karşımıza çıkıyor:
GARANTİ BBVA
Faiz: 12
Örnek mevduat: 100.000 TL
Faizli anapara: 101.004 TL
ODEABANK
Faiz: 17,75
Örnek mevduat: 100.000 TL
Faizli anapara: 101.488 TL
AKBANK
Faiz: 16,50
Örnek mevduat: 100.000 TL
Faizli anapara: 101.383 TL
FİBABANKA
Faiz: 18
Örnek mevduat: 100.000 TL
Faizli anapara: 101.510 TL
ING BANK
Faiz: 18
Örnek mevduat: 100.000 TL
Faizli anapara: 101.510 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz: 17.75
Örnek mevduat: 100.000 TL
Faizli anapara: 101.488 TL