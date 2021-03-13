Anında nakit para ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredisi tekliflerini mercek altına aldı. Kredi çekmek isteyenler hangi bankanın en uygun krediyi verdiğini araştırıyor. Bu nedenle de bankaların kredi hesaplama araçları üzerinden faiz oranlarını mercek altına aldı. Bazı bankaların 100 bin liraya kadar 36 ay vadeyle kredi fırsatı dikkat çekti. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,69 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Kampanyada yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Son olarak Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranını 1,64'ten 1,54 indirdi. Ayrıca İş Bankası da 90 güne varan ödemesiz kredi teklifiyle dikkat çekiyor.
ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,54. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 574 lira oluyor.
GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ
Garanti Bankası'nda 36 aylık vadeyle 15 bin liradaki ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,93. 25 bin liradaki faiz oranı ise 1,84 olarak değişim gösteriyor.
50 bin liralık kredinin ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,64 ve aylık taksit tutarı 1.951,58 TL olarak karşımıza çıkıyor.
100 bin lirada 36 ay vadede ise 1,49 oran karşımıza çıkıyor ve aylık taksit tutarı 3.790 lira.
AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ
Akbank'ta ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeyle 10 bin lira kredinin faiz oranı 1,91 olarak görülüyor. Aylık taksit tutarı ise 410,96 TL.
25 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,77. Aylık taksit tutarı 1.000,46 TL
50 bin lira kredi, 36 ay vadenin faiz oranı 1,61. Aylık taksit tutarı 1.940,28 TL.