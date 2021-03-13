Anında nakit para ihtiyacı olanlar ihtiyaç kredisi tekliflerini mercek altına aldı. Kredi çekmek isteyenler hangi bankanın en uygun krediyi verdiğini araştırıyor. Bu nedenle de bankaların kredi hesaplama araçları üzerinden faiz oranlarını mercek altına aldı. Bazı bankaların 100 bin liraya kadar 36 ay vadeyle kredi fırsatı dikkat çekti. İhtiyaç kredisi teklifleri arasında Enpara'nın %1,69 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi oldu. Kampanyada yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Son olarak Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranını 1,64'ten 1,54 indirdi. Ayrıca İş Bankası da 90 güne varan ödemesiz kredi teklifiyle dikkat çekiyor.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası'nda tüketici kredisi faiz oranı 1,54. Bankanın resmi internet sitesinde yer alan örnek hesaplamada 15 bin liranın 36 ay vade ile geri ödemesi aylık 574 lira oluyor.