850 bin esnafa vergi yok

Merakla beklenen reform paketi açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, reform çalışmasının özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunduğunu belirterek, "Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız.
Reel ekonomiyi daha da güçlendirerek, ithal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz" dedi.
Erdoğan, şunları söyledi:
ESNAFA VERGİ YOK
Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.
YENİ İŞÇİYE HEM KREDİ HEM PRİM DESTEĞİ
Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için İlave İstihdam Finansman Desteği adıyla yeni bir destek modeli getiriyoruz. Likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmalarımız bunlardan faydalanabilecek. Firmalar istihdama kattıkları her bir ilave kişi için kredi garanti fonu kefaleti ile 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecek. En fazla 5 kişiye kadar olan bu uygulamada, firma ilave istihdam için yıl boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerini kredi faizinden düşebilecek.
Nakdi ücret desteğinden yararlanıp çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler ilave istihdama finansman desteğini de kullanabilecek.
KALFAYA YENİ ÜCRET
Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla çocuklarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri yükseltiyoruz.
Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretlerini kamu olarak üstleniyor ve sanayici üzerindeki yükü kaldırıyoruz.
İşgücümüzü geleceğin alanlarına yönlendirmek için il il sektörel beceri haritaları oluşturuyoruz.
İŞKUR DESTEKLERİNE REVİZYON
Geleceğin mesleklerinde yeni iş imkanları oluşturmak için İŞKUR desteklerinde revizyona gidiyoruz. Gençlerin dijital yetkinliklerini geliştirebileceği uzun dönem staj programlarını destekliyoruz.
GİRİŞİMCİ DESTEKLENECEK
Öyle cevval gençlerimiz var ki gelecek vaad eden teknolojiler geliştiriyor, yenilikçi işlere imza atıyorlar. Gururumuzu kabartan bu gibi projeler aksamasın ve girişimcilik ekosistemi belirli bir olgunluğa erişsin diye kitle fonlaması platformlarını hayata geçiriyoruz.
GENÇLERE DE BES
Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES)derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "BES'i çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz" dedi. Erdoğan, şunları kaydetti: ● NÜFUSUMUZUN yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz. Böylece, tasarruf alışkanlığının ve finansal okur-yazarlık bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasını teşvik ediyoruz. Çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak için, bu süreci yüzde 25 devlet katkısıyla destekleyerek, kamunun üzerine düşen sorumluluğu da yerine getiriyoruz. ● SANDIK, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 yılı sonuna kadar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarımına imkan veriyoruz. ● AYRICA sistemi; eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi çeşitli tasarruf ürünleriyle entegre ederek, uygun maliyetler ve devlet destekleriyle vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.
DİJİTAL PARA İÇİN HUKUKİ YAPI
Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı oluşturulacak.
TAHVİL GARANTİ FONU
Reel sektör şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kuruyoruz. Bu fon, herhangi bir temerrüt durumunda yatırımcılara paralarının bir kısmını alma garantisi verecektir.
SAĞLIKTA ÖNEMLİ HAMLE
Yenilikçi ve güçlü bir sağlık endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz.
İlaçtan aşıya, medikal cihazlardan biyoteknolojik ürünlere kadar pek çok stratejik malzemenin yurt içi imkanlarla üretilmesi çalışmaları bu başkanlığın sorumluluğunda yürütülecek.
HAKSIZ REKABETE SON
Perakende ticarette haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılması amacıyla Avrupa Birliği mevzuatına uygun yeni düzenlemeler yapıyoruz.
VERGİDE UZLAŞMA
Vergi Usul Kanunu'nu güncelliyoruz. Mükelleflerin yükümlülükleri önemli ölçüde hafifleyecek.
Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz.
ERKEN UYARI SİSTEMİ
Gıdada erken uyarı sistemi kuruyoruz. Dijital tarım pazarı sayesinde her ölçekteki çiftçi, ürünü için pazar bulabilecek. Hal Yasası hızla tamamlanacak.
KOMİTE HAZIRLIĞI
Fiyat İstikrarı Komitesi tesis edilecek. Kamunun yönettiği fiyatlardaki artışlar, hedef enflasyona göre yapılacak.
Reel ekonomiyi daha da güçlendirerek, ithal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz" dedi.
Erdoğan, şunları söyledi:
ESNAFA VERGİ YOK
Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.
YENİ İŞÇİYE HEM KREDİ HEM PRİM DESTEĞİ
Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için İlave İstihdam Finansman Desteği adıyla yeni bir destek modeli getiriyoruz. Likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmalarımız bunlardan faydalanabilecek. Firmalar istihdama kattıkları her bir ilave kişi için kredi garanti fonu kefaleti ile 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecek. En fazla 5 kişiye kadar olan bu uygulamada, firma ilave istihdam için yıl boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerini kredi faizinden düşebilecek.
Nakdi ücret desteğinden yararlanıp çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler ilave istihdama finansman desteğini de kullanabilecek.
KALFAYA YENİ ÜCRET
Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla çocuklarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri yükseltiyoruz.
Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretlerini kamu olarak üstleniyor ve sanayici üzerindeki yükü kaldırıyoruz.
İşgücümüzü geleceğin alanlarına yönlendirmek için il il sektörel beceri haritaları oluşturuyoruz.
İŞKUR DESTEKLERİNE REVİZYON
Geleceğin mesleklerinde yeni iş imkanları oluşturmak için İŞKUR desteklerinde revizyona gidiyoruz. Gençlerin dijital yetkinliklerini geliştirebileceği uzun dönem staj programlarını destekliyoruz.
GİRİŞİMCİ DESTEKLENECEK
Öyle cevval gençlerimiz var ki gelecek vaad eden teknolojiler geliştiriyor, yenilikçi işlere imza atıyorlar. Gururumuzu kabartan bu gibi projeler aksamasın ve girişimcilik ekosistemi belirli bir olgunluğa erişsin diye kitle fonlaması platformlarını hayata geçiriyoruz.
GENÇLERE DE BES
Finansal sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES)derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "BES'i çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz" dedi. Erdoğan, şunları kaydetti: ● NÜFUSUMUZUN yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz. Böylece, tasarruf alışkanlığının ve finansal okur-yazarlık bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasını teşvik ediyoruz. Çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak için, bu süreci yüzde 25 devlet katkısıyla destekleyerek, kamunun üzerine düşen sorumluluğu da yerine getiriyoruz. ● SANDIK, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 yılı sonuna kadar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarımına imkan veriyoruz. ● AYRICA sistemi; eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi çeşitli tasarruf ürünleriyle entegre ederek, uygun maliyetler ve devlet destekleriyle vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.
DİJİTAL PARA İÇİN HUKUKİ YAPI
Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı oluşturulacak.
TAHVİL GARANTİ FONU
Reel sektör şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kuruyoruz. Bu fon, herhangi bir temerrüt durumunda yatırımcılara paralarının bir kısmını alma garantisi verecektir.
SAĞLIKTA ÖNEMLİ HAMLE
Yenilikçi ve güçlü bir sağlık endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz.
İlaçtan aşıya, medikal cihazlardan biyoteknolojik ürünlere kadar pek çok stratejik malzemenin yurt içi imkanlarla üretilmesi çalışmaları bu başkanlığın sorumluluğunda yürütülecek.
HAKSIZ REKABETE SON
Perakende ticarette haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılması amacıyla Avrupa Birliği mevzuatına uygun yeni düzenlemeler yapıyoruz.
VERGİDE UZLAŞMA
Vergi Usul Kanunu'nu güncelliyoruz. Mükelleflerin yükümlülükleri önemli ölçüde hafifleyecek.
Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz.
ERKEN UYARI SİSTEMİ
Gıdada erken uyarı sistemi kuruyoruz. Dijital tarım pazarı sayesinde her ölçekteki çiftçi, ürünü için pazar bulabilecek. Hal Yasası hızla tamamlanacak.
KOMİTE HAZIRLIĞI
Fiyat İstikrarı Komitesi tesis edilecek. Kamunun yönettiği fiyatlardaki artışlar, hedef enflasyona göre yapılacak.