850 bin esnafa vergi yok

beklenen reform paketi açıldı.reform çalışmasınınözünde ekonomiyiyatırım, üretim,istihdam ve ihracattemelinde büyütme amacıbulunduğunu belirterek,"Üretimde verimlilik artışısağlayarak potansiyelbüyümemizi artıracağız.Reel ekonomiyi daha da güçlendirerek, ithal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz" dedi.

Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşıkgelir vergisinden muaf tutuyor,Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek içinadıyla yeni bir destek modeli getiriyoruz. Likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmalarımız bunlardan faydalanabilecek. Firmalar istihdama kattıkları her bir ilave kişi için kredi garanti fonu kefaleti ile 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesizkredi kullanabilecek.olan bu uygulamada, firma ilave istihdam için yıl boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortasıdüşebilecek.Nakdi ücret desteğinden yararlanıp çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler ilave istihdama finansman desteğini de kullanabilecek.Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla çocuklarımızın kalfalık döneminde aldıklarıBu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretlerini kamu olarak üstleniyor ve sanayici üzerindeki yükü kaldırıyoruz.İşgücümüzü geleceğin alanlarına yönlendirmek içinoluşturuyoruz.mesleklerinde yeni iş imkanları oluşturmak için İŞKUR desteklerinde revizyona gidiyoruz. Gençlerin dijital yetkinliklerini geliştirebileceği uzun dönem staj programlarını destekliyoruz.cevval gençlerimiz var ki gelecek vaad eden teknolojiler geliştiriyor, yenilikçi işlere imza atıyorlar. Gururumuzu kabartan bu gibi projeler aksamasın ve girişimcilik ekosistemi belirli bir olgunluğa erişsin diyehayata geçiriyoruz.sektörün sigortacılık ayağını da ihmal etmeyerek,'nin (BES)katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "BES'i çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz" dedi. Erdoğan, şunları kaydetti: ●yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz. Böylece, tasarruf alışkanlığının ve finansal okur-yazarlık bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasını teşvik ediyoruz. Çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak için, bu sürecikamunun üzerine düşen sorumluluğu da yerine getiriyoruz. ●, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 yılı sonuna kadar Bireysel Emeklilik Sistemi 'ne aktarımına imkan veriyoruz. ●sistemi; eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi çeşitli tasarruf ürünleriyle entegre ederek, uygun maliyetler ve devlet destekleriyle vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.

paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısı oluşturulacak.sektör şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek içinkuruyoruz. Bu fon, herhangi bir temerrüt durumunda yatırımcılara paralarının bir kısmını alma garantisi verecektir.ve güçlü bir sağlık endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı'na bağlıkuruyoruz.İlaçtan aşıya, medikal cihazlardan biyoteknolojik ürünlere kadar pek çok stratejik malzemenin yurt içi imkanlarla üretilmesi çalışmaları bu başkanlığın sorumluluğunda yürütülecek.ticarette haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılması amacıyla Avrupa Birliği mevzuatına uygun yeni düzenlemeler yapıyoruz.Usul Kanunu'nu güncelliyoruz. Mükelleflerin yükümlülükleri önemli ölçüde hafifleyecek.uygulamasını başlatıyoruz.Gıdada erken uyarı sistemi kuruyoruz. Dijital tarım pazarı sayesinde her ölçekteki çiftçi, ürünü için pazar bulabilecek. Hal Yasası hızla tamamlanacak.Fiyat İstikrarı Komitesi tesis edilecek. Kamunun yönettiği fiyatlardaki artışlar, hedef enflasyona göre yapılacak.