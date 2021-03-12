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    • Ekonomi
    • 12.03.2021 18:49
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    • 12.03.2021 18:49
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    Mazot, gübre, ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödemeleri yattı mı? İşte Tarım Bakanlığı çiftçi destek tarihleri!

    Mazot gübre ne zaman yatacak? Her yıl binlerce çiftçi tarımsal destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Ödemelerin ne zaman yatacağı ise merak edilen konuların başında geliyor. Tarım Bakanlığı çiftçi destek ödemesi için merakla beklenen açıklama Bakan Pakdemirli'den gelmişti. arım ve Orman Bakanlığı ilk ödemeleri 5 Mart'ta yapmaya başlamıştı. Çiftçilerin gündeminde yer alan mazot ve gübre desteği ödemelerine ilişkin detaylar da araştırılıyor. Peki mazot gübre süt desteği ne zaman yatacak?

    takvim.com.tr
    Mazot, gübre, süt desteği ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödemeleri yattı mı?

    Mazot gübre süt desteği ne zaman yatacak? 2021 çiftçi destek ödemeleri tarımcılıkla uğraşan vatandaşların merak ettiği konulardan birisi. Tarımsal destek ödemesi almak isteyen vatandaşlar mazot, gübre ve süt desteği gibi ödemelerden faydalanabiliyor. Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara yatırılıyor. Haberimizden ödeme tarihlerine ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz.

    MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Mazot gübre desteği T.C kimlik numarasına göre hesaplara ödenecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi.

    Tarım Bakanlığı, ödemeleri bu hafta içerisinde gerçekleştirecek. TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00'dan sonra yapılacak.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"

    Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.

        SÜT DESTEĞİ BAŞLADI!

        Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Süt desteği kapsamında, 424 milyon 194 bin liralık çiğ süt destek ödemesine bugün başlıyoruz" dedi.

        Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt destek ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı.

        Pakdemirli, şunları söyledi:

        "2020'nin ekim kasım ayları için 243 bin 128 üreticimize 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız. Destekleme ödemesini bugün saat 18.00'den sonra çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız."

        MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İÇİN:

        Üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları gerekmektedir.

        Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istemeyen çiftçiler 31/12/2019 tarihine kadar İl İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

        Toprak Analizi Desteğinden yararlanmak isteyen laboratuvar;

        Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvar olmaları gerekmektedir.

        50 da ve üzeri ÇKS'ye kayıtlı parseller için yapılan analizlere destekleme ödemesi yapılacaktır.

        Koordinat belirleyen cihaz kullanarak laboratuvarın teknik personelince alınan numunelere ödeme yapılacaktır.

        Analizlerin 1/8/2018 tarihi ile 30/6/2019 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.

        Parsele ait koordinat bilgilerinin LABBİS'e 31/12/2019 tarihine kadar kayıt altına alınması gerekmektedir.

        Katı Organik-Organomineral Gübre Desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz;

        Katı organik-organomineral ürünleri, katı organik toprak düzenleyici ürünler ile kaplama gübre ve fermantasyon sonucu elde edilen organik gübre GTS üzerinden 1/9/2018-31/8/2019 tarihleri arasında tedarik eden ÇKS'ye kayıtlı çiftçilere ÇKS'deki arazi varlığı ile orantılı olarak dekar başına destekleme ödemesi yapılır.
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        Haberler Ekonomi Mazot, gübre, süt desteği ne zaman yatacak? Çiftçi destek ödemeleri yattı mı? İşte Tarım Bakanlığı çiftçi destek tarihleri!