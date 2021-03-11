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    • Ekonomi
    • 11.03.2021 11:06
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    • 11.03.2021 11:06
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    Bankaların Mart ayı kredisi faiz oranları! En uygun sıfır ve 2. el kredi hangi bankada? , , , ...

    11 Mart 2021 Perşembe (bugün) bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Araba sahibi olmak isteyenler için bankaların vasıta kredisi faiz oranları güncellendi. 2020 senesinde rekor üzerine rekor kıran satış maliyetlerinde geri çekilmenin başlaması ile birlikte vatandaşın arzı yine canlandı. Bu bağlamda Koronavirüsten dolayı arabasını değiştirmek isteyen vatandaşlar, en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. Bankası, , , , , ve güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde. İşte en uygun konut kredisi veren bankalar listesi.

    takvim.com.tr
    En uygun sıfır ve 2. el kredi hangi bankada? Ziraat, Garanti BBVA, TEB, Akbank...

    Taşıt kredisi faiz oranları güncellendi. 11 Mart 2021 tarihi itibari ile en uygun kredi veren bankalar hangileri, en düşük araç kredi faiz oranı yüzde kaç oldu? Taşıt kredisi, yaşanan Pandemi süreci nedeniyle günümüzde birçok kişi otomobil satın alabilmek için çeşitli yolları araştırmaktadır. Özellikle artan otomobil fiyatları nedeniyle alıcılar ciddi anlamda sıkıntı çekmektedir. Hal böyle olunca birçok kişi de otomobil satın alabilmek için çeşitli banka kuruluşlarının sunduğu kredi paketlerinden yararlanmak istemektedir.


    11 MART 2021 (BUGÜN) BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

    Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu.

    Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmadan ulaşım ihtiyacını karşılamak isteyen kişilerin araştırmalarına yardımcı olmak adına Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları** haberimizde...

        EN UYGUN ARAÇ KREDİSİ VEREN BANKA HANGİSİ?

        Mart ayında yapılan son güncelleme sonrasında en düşük araç kredisi faiz oranı yüzde 1.43 seviyesine çekilirken en uygun araç kredisi veren banka ise bu oranı uygulayan Yapı Kredi Bankası oldu. Akbank yüzde 1.45 olarak uygulamış olduğu sıfır ve ikinci el taşıt kredisi faizi ile en uygun kredi veren ikinci banka olurken yüzde 1.48 oranı ile ilk 3 içerisinde yer almayı başaran son banka Vakıfbank oldu.

        EN UYGUN ARAÇ KREDİSİ VEREN BANKA HANGİSİ?

        Taşıt Kredisi İçin Gereken Standart Evraklar Nelerdir?

        Gerek sıfır otomobil alımlarında gerek ise ikinci el araç alımlarında taşıt kredisi kullanabilmek için birtakım evraklara gereksinim duyulmaktadır. Kredi kullanmak isteyen kişiler aşağıda yer alan belgeleri temin ederek en yakın banka kuruluşuna başvurabilir.

        Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi.

        Aylık gelirinizi kanıtlayabilecek Maaş Badrosu.

        Adınıza düzenlenmiş elektrik, doğalgaz, internet veya su gibi herhangi bir fatura.

        Güncel İkametgah belgesi.

        Sıfır otomobil satın alabilmek için proforma fatura.

        İkinci el otomobil satın alımları için noter tasdikli satış onayı ve aracınıza ait ruhsat ile kredi başvurusunu kolaylıkla yapabilirsiniz.

            Taşıt Kredisinde Sınır Var mı?

            Taşı kredisinde sınır var mı sorusu son dönemlerde sıklıkla sorulmakta ve internet ortamında araştırılmaktadır. Gerek hususi gerek ticari araçlar olmak üzere araç satın alımında sınır 7 ve 10 yaş olarak belirlenmiştir. 7 veya 10 Yaşından büyük araçlar için ne yazık ki herhangi bir banka kuruluşu kredi verememektedir. 10 Yaşı aşmış araçlar için kredi çekmek isteyen kişiler ise farklı faiz oranlarına sahip ihtiyaç kredilerine başvurabilmektedir.

            Ayrıca araç satın alımlarında mutlaka peşinatınızın olması gerekmektedir. Peşinatı olmayan kişilere ne yazık ki kredi verilememektedir.
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            Haberler Ekonomi Bankaların Mart ayı taşıt kredisi faiz oranları! En uygun sıfır ve 2. el kredi hangi bankada? Ziraat, Garanti BBVA, TEB, Akbank...