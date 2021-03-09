711 TL ile 1.460 TL arasında nakit geri ödemesiz alın! Hemen başvuruyla herkese maddi yardım müjdesi!

TÜBERKÜLOZ VE SSPE HASTALARINA ÖDENEN AYLIK SOSYAL YARDIM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bazı hastalıklar için vatandaşlara aylık sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır. Bu hastalıkların kronik olması nedeniyle bu vatandaşların yardıma muhtaç durumları doğmaktadır. Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle mali kayıp yaşayan hastalara nakdi yardım yapılmaktadır. Bu hastalık için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir evrak talebi yapılmamaktadır. Bu vatandaşlara her ay 1.460 TL nakit sosyal yardım verilmektedir.

YAŞLILIK AYLIĞI

Devletten her ay 65 yaş maaşı alan vatandaşlar 2020 yılında aylık 711 TL alıyorlardı. Açıklanan zam oranları kapsamında sosyal güvencesi olmayan, 65 yaş ve üzerinde olan yaşlı vatandaşlara ödenen yaşlılık maaşları da netlik kazanmış oldu. Daha önceki aylarda aylık 711 TL olarak ödenen yaşlılık maaşı zam ile birlikte 763 TL oldu.