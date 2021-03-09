711 TL ile 1.460 TL arasında nakit geri ödemesiz alın! Hemen başvuruyla herkese maddi yardım müjdesi!

Parasal destekler hiç kuşku yok ki dar kazançlı vatandaşlar için oldukça önemlilik arz ediyor. 65 yaş üstü vatandaşlara her ay ödenen devlet desteğinin zamlı tutarı ve 2021 yılında yaşlılık maaşı almak isteyenler için başvuru şartları. Devlet tarafından sağlanan destek ödemeleri arasında yaşlılık maaşı bulunuyor. Yaşlılık maaşı sosyal güvencesi olmayan yaşlılara sağlanıyor. 65 yaş şartı ile sağlanan bu ödemeler enflasyon endeksli olup 2021 yılı ile birlikte arttı. Türkiye'de sosyal yardımlar arasında engellilere yönelik çok sayıda yardım programı bulunmaktadır. Sosyal güvencesi olmayan ve kişi başı hane geliri 701 TL'den az olan engelliler için ailelere sosyal yardım imkanı verilmektedir
TERÖR ZARARI YARDIMLARI
Yaşadıkları bölgede yaşanılan terör olayları nedeniyle başka bir yerleşim yerine göç etmek zorunda kalan ailelere sağlanan yardımları ifade eder. Terör olaylarından etkilenen ihtiyaç sahibi durumundaki ailelerin gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Terör zararı yardımından yararlanmak için kişilerin ikamet ettikleri bölgede olumsuz sonuçlar doğuran bir terör olayının yaşanması ve ailenin bu terör olayı nedeniyle göç etmek zorunda kalması gerekir. Terör zararı yardımı çerçevesinde ailelere yapılacak ödemenin miktarı mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Söz konusu yardımın aylık tutarı 1.200 TL'yi aşamaz.
YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM YARDIMI (SUY)
Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir programdır. Bu program kapsamında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda programı, Türk Kızılayı ve ASPB koordineli bir çalışma yürütür. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile illerde bulunan özel Kızılay Hizmet Merkezleri üzerinden alınır. SUY programından geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, hanesinde sosyal güvencesi bulunmayan 99 ile başlayan kimlik numarasına sahip Suriyeliler başta olmak üzere bütün yabancılar yararlanabilir. Aylık olarak sahiplerine hanedeki kişi başına 120 TL ödeme yapılır