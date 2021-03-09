Geçen hafta bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığını tespit ederek söz konusu şirketler hakkında inceleme başlatan EPDK, akaryakıt alırken dikkat edilmesi gereken hususları, hazırladığı infografikle kamuoyuna duyurdu.
EPDK'nin "Akaryakıt alırken dikkat" konulu infografiğinde, akaryakıtın kalitesinin her lisanslı bayide aynı olması ve tüm istasyonlarda standartlara uygun olma zorunluluğu bulunduğuna işaret edilerek, lisanslı bayilerde satılan akaryakıtın kalitesinin şehirlere göre değişiklik göstermediği vurgulandı.
MARKAYI DEĞİL UCUZ OLANI TERCİH EDİN
Akaryakıtı 1 kuruş daha ucuza almanın ekonomiye 300 milyon lira katkı sağlayacağına dikkat çekilerek, "markayı değil ucuz olanı tercih edin" tavsiyesine yer verildi.
AVRUPA'NIN EN KALİTELİ YAKITI TÜRKİYE'DE
İnfografiğe göre, Avrupa'nın en kaliteli akaryakıtı Türkiye'de bulunuyor. Bayiler arasındaki fiyat farkı akaryakıt kalitesine değil, rekabet koşulları, maliyet yapıları ve ticaret hacmine göre değişiklik gösterebiliyor.
İstasyondan alınan akaryakıt sebebiyle oluşan zararın bayi tarafından karşılanması gerekiyor. Yapılacak başvurunun yanıtsız kalması halinde EPDK'ye zarara ilişkin fiş veya faturayla internet üzerinden başvurulabiliyor.
Bu kapsamda, geçen yıl EPDK'ye akaryakıt kalitesine ilişkin 124 şikayet ulaştı. Bu rakam, 195 bin 620 araçta bir şikayete denk geliyor.