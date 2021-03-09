HİSSE SENEDİ YATIRIMI ÖNE ÇIKACAK

Berra Doğaner/Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi: Güçlü şirket kârlılıkları ve artan yatırımcı ilgisi hisse senedi yatırımının yine ön planda kalmasını sağlayacak. Akbank, Garanti BBVA, VakıfBank, Yapı Kredi, İş Bankası, THY, TAV, Pegasus, Koza Altın, Aksigorta, Türkiye Sigorta, Migros, Tüpraş, Şişecam, Dardanel, Çimsa, Petkim ve en az üç tane de önümüzdeki dönemde halka arz edilecek hisse öneriyorum.