Borsa uzmanı kadınlar, bu yıl BİST'ten beklentilerini açıkladı. Portföylerin yüzde 20 ile 55'ini borsaya ayrılmasını öneren uzmanlar, yıldızı parlayacak hisselere dikkat çekti.
HİSSE SENEDİ YATIRIMI ÖNE ÇIKACAK
Berra Doğaner/Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi: Güçlü şirket kârlılıkları ve artan yatırımcı ilgisi hisse senedi yatırımının yine ön planda kalmasını sağlayacak. Akbank, Garanti BBVA, VakıfBank, Yapı Kredi, İş Bankası, THY, TAV, Pegasus, Koza Altın, Aksigorta, Türkiye Sigorta, Migros, Tüpraş, Şişecam, Dardanel, Çimsa, Petkim ve en az üç tane de önümüzdeki dönemde halka arz edilecek hisse öneriyorum.
REKOR SEVİYELER TEST EDİLECEK
Tuğba Özay/Noor CM Araştırma Birim Müdürü: Risk iştahı hisse senedi piyasalarında artacaktır. Borsada önce 1.600, ardından kademeli olarak 1.800 seviyelerine doğru yükselme potansiyeli var. Düşen trendi başlarsa minimum 1.200 seviyesini görebiliriz. Ereğli, Kardemir, Şişecam, Brisa, Arçelik, Koç Holding, Garanti BBVA, THY, Akbank, Turkcell, Sabancı, Coca-Cola, Anadolu Efes, Tofaş, Petkim, Yapı Kredi, Türk Telekom, Şok ve Koza Altın öneriyorum.