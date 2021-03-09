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    2021 yılı Borsa İstanbul'daki beklentilere kadın yorumu: Hangi hisseler kazandırır? | Borsada kazandıran siyeler

    Borsa uzmanı kadınlar, bu yıl BİST'ten beklentilerini açıkladı. Portföylerin yüzde 20 ile 55'ini borsaya ayrılmasını öneren uzmanlar, yıldızı parlayacak hisselere dikkat çekti. Kadın uzmanlarda Berra Doğaner "Güçlü şirket kârlılıkları ve artan yatırımcı ilgisi hisse senedi yatırımının yine ön planda kalmasını sağlayacak. Akbank, , , , , , , , , , , , Tüpraş, , , Çimsa, Petkim ve en az üç tane de önümüzdeki dönemde halka arz edilecek hisse öneriyorum." dedi.

    Kazandıran tavsiyeler

    Borsa uzmanı kadınlar, bu yıl BİST'ten beklentilerini açıkladı. Portföylerin yüzde 20 ile 55'ini borsaya ayrılmasını öneren uzmanlar, yıldızı parlayacak hisselere dikkat çekti.

    HİSSE SENEDİ YATIRIMI ÖNE ÇIKACAK
    Berra Doğaner/Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi: Güçlü şirket kârlılıkları ve artan yatırımcı ilgisi hisse senedi yatırımının yine ön planda kalmasını sağlayacak. Akbank, Garanti BBVA, VakıfBank, Yapı Kredi, İş Bankası, THY, TAV, Pegasus, Koza Altın, Aksigorta, Türkiye Sigorta, Migros, Tüpraş, Şişecam, Dardanel, Çimsa, Petkim ve en az üç tane de önümüzdeki dönemde halka arz edilecek hisse öneriyorum.

    REKOR SEVİYELER TEST EDİLECEK
    Tuğba Özay/Noor CM Araştırma Birim Müdürü: Risk iştahı hisse senedi piyasalarında artacaktır. Borsada önce 1.600, ardından kademeli olarak 1.800 seviyelerine doğru yükselme potansiyeli var. Düşen trendi başlarsa minimum 1.200 seviyesini görebiliriz. Ereğli, Kardemir, Şişecam, Brisa, Arçelik, Koç Holding, Garanti BBVA, THY, Akbank, Turkcell, Sabancı, Coca-Cola, Anadolu Efes, Tofaş, Petkim, Yapı Kredi, Türk Telekom, Şok ve Koza Altın öneriyorum.

        ALIM FIRSATI OLUŞACAK
        Seda Yalçınkaya Özer/İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı: Borsada oluşacak derin düzeltme, uzun vadeli yatırım stratejisi için iyi bir alım fırsatı verebilir. TAV Havalimanları, Tüpraş, Şişecam, ARD Yazılım, Teknosa, Tofaş, Vestel Beyaz Eşya, Ereğli, Migros, Türkiye Sigorta, Petkim, Turkcell, Arçelik, Koç, Doğan, Kardemir, Tekfen, Otokar, Türk Traktör öne çıkabilir.

        1.800'LER GÖRÜLEBİLİR
        Gözde Özar/Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı: En yüksek 1.750-1800 seviyesi görülebilir. Borsada pozisyon almak isteyenlere Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Arçelik, TAV Havalimanları, Emlak Konut GYO, Alarko Holding, Koç Holding, Tekfen Holding, Turkcell ve Tüpraş hisselerini öneriyorum.

        2.000'E DOĞRU HAREKET
        Gülşeyma Doğançay/Global Menkul Değerler Genel Müdürü: Kâr realizasyonları görebiliriz. Pegasus, Garanti BBVA, Türkiye Sigorta A.Ş., Ereğli, Anadolu Efes, Tekfen Holding, Koç, Ülker, Şişecam, Akbank, Coca-Cola İçecek, Petkim, Tüpraş, Sabancı Holding, Emlak Konut GYO, Turkcell, Türk Telekom, Migros ve Şok Marketler hisselerini öneriyorum.

            YÜKSELİŞ İVMESİ
            Nilgün Şimşek Ata/HSBC Portföy Yönetimi Genel Müdürü: Bu yıl Türk hisse senedi piyasasının ön plana çıkmasını bekliyoruz. BIST-100 endeksinin yıl sonuna kadar 1.800 seviyesine gelmesini bekliyoruz. Hisse seçimine önem veren yatırım fonları cazip olacaktır.
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            Haberler Ekonomi 2021 yılı Borsa İstanbul'daki beklentilere kadın yorumu: Hangi hisseler kazandırır? | Borsada kazandıran tavsiyeler
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