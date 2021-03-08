Kadın girişimci 150 bine ulaştı

Hükümetin, kadın istihdamının artırılması ve iş dünyasına katılım için uyguladığı politikalar sonuçlarını verdi. Kadınların işgücüne katılma oranı son 10 yılda erkeklere göre 4 kat daha hızlı arttı. Kadın girişimci sayısı 2 katına çıkarak 150 bine yaklaştı. (HAZAL ATEŞ)



İHRACATÇILARDAN AFRİKA ÇIKARMASI

8-15 Mart'ta kadın ihracatçılara yönelik düzenlenecek Afrika Sanal Genel Ticaret Heyeti programında, gıda, demir ve demir dışı metaller, otomotiv, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim gibi alanlardan birçok ürün Afrikalı ithalatçılara tanıtılacak.



KADINLARA VİSA DESTEĞİ

Kadın Teknoloji Girişimcileri Araştırması'nın sonuçlarını açıklayan Visa Güneydoğu Avrupa Bölge Genel Müdürü Berna Ülman, "Girişimcilerin mentörlüğe erişimini destekleyeğiz. Start-up'ların başarı hikayelerini görünür kılacak proje başlatacağız" dedi.









SU GİBİ KAZANÇ

İstanbul'da 41 yaşındaki Nezihe Filiz Toker, babaannesinden öğrendiği kemik suyunu yıllarca yapıp ailesine içirdi. 2 çocuk annesi kadın, arkadaşının tavsiyesiyle 2 yıl önce kendi markasını kurdu. İlk başlarda ayda 50 kavanoz satan Toker, şimdilerde bu sayıyı 5 bine çıkararak, siparişlere yetişememeye başladı. Kemik suyunu Türkiye'nin her yerine gönderdiğini söyleyen Toker, "Ama en büyük amacım, ata içeceğimizi başka ülkelere de içirmek, Türk markasını oralara taşımak. Yurt dışına açılmayı planlıyorum" dedi.



RUSLAR'IN İLK TERCİHİ TÜRKİYE

Rus tur operatörleri, 8 Mart için satılan turlarda en popüler destinasyonun Soçi kenti, yurt dışında en tercih edilen ülkenin ise Türkiye olduğunu kaydetti. TUI Rusya'nın verdiği bilgiye göre, Türkiye'ye tur satışları satışların yüzde 51'ini oluşturuyor. Çoğunlukla Antalya tercih ediliyor ancak İstanbul rezervasyonları da az değil.



KARADENİZ'DE TAM GAZ ÇALIŞMA

Türkiye, petrol ve gaz arama çalışmalarında güçlü adımlarını sürdürürken; Fatih gemisinin 405 milyar metreküp doğalgaz keşfine imza attığı Karadeniz'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgenin ilave gaz potansiyelinin tespit edilmesi için 10 bin kilometrekarelik alanda başlatılan üç boyutlu sismik çalışmanın 6 bin kilometrekarelik kısmı tamamlandı. (HAZAL ATEŞ)



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