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    • Ekonomi
    • 08.03.2021 10:22
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    • 08.03.2021 10:22
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    20.000 ve 40.000 TL ödeme - tarafından veriliyor! Başvuran herkese yardım yapılacak…

    tarafından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. 2021 yılında devlet tarafından çeşitli pandemi destekleri uygulamada olacak. Ailelere nakit para yardımı sağlamaya devam edecek devlet bunun dışında elektrik ve yakacak alanında da önemli destekleri vatandaşların kullanımına sunacak. Devlet tarafından sağlanacak bir diğer destek ise kira ödemeleri için olacak. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar ilgili birimlere başvurmaları durumunda devletten her ay düzenli olarak ödeme alabiliyorlar. 20 bin TL değerinde sosyal yardım ödemeleri başladı. Bir ailenin geçimi için yetmeyecek miktarlarda olan bu sosyal yardımlar imkanları kısıtlı olan vatandaşlar için ise çok büyük bir destek sağlıyor.

    takvim.com.tr
    Başvuran herkese yardım yapılacak… 20.000 ve 40.000 TL ödeme

    2021 yılında devlet tarafından çeşitli pandemi destekleri uygulamada olacak. Ailelere nakit para yardımı sağlamaya devam edecek devlet bunun dışında elektrik ve yakacak alanında da önemli destekleri vatandaşların kullanımına sunacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşların ekonomik durumlarının yetersiz kalması durumunda çok farklı kalemlerde vatandaşlara sosyal yardım yapılıyor. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar ilgili birimlere başvurmaları durumunda devletten her ay düzenli olarak ödeme alabiliyorlar. Bir ailenin geçimi için yetmeyecek miktarlarda olan bu sosyal yardımlar imkanları kısıtlı olan vatandaşlar için ise çok büyük bir destek sağlıyor.

    Gıda yardımları

    Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından sunulan yardımların başında gelen gıda yardımları en çok da dini bayramlardan önce ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için verilir. 18 yaş ve üzeri olan kişiler başvururken hane içine giren gelir miktarının kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesine dikkat etmesi gerekir. Bu şart ile yardımlar verilir.

    Barınma yardımları

    İçinde barınamayacak kadar eski ve sağlıksız olan evler için toplam 20 bin TL ye varan destek ödemeleridir. 18 yaş ve üzeri olan kişiler başvururken hane içine giren gelir miktarının kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesine dikkat etmesi gerekir. Bu şart ile yardımlar verilir.

        Yakacak yardımları

        Kış aylarında en asgari 500 kg kömür ve odun yardımı olarak ihtiyaç sahibi olan aileler için verilir. 18 yaş ve üzeri olan kişiler başvururken hane içine giren gelir miktarının kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesine dikkat etmesi gerekir. Bu şart ile yardımlar verilir.

        Muhtaç asker aileleri için yardımlar

        Muhtaç durumda olan askerlerin aileleri için her iki ayda bir 400 TL olarak yardımlar verilir. Ödeme alabilmek için hane içine giren gelir miktarının kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesine dikkat etmesi gerekir. Bu şart ile yardımlar verilir.

        Yetim ve öksüz yardımları

        Annesi, babası ya da her ikisini de kayıp eden yetim ve öksüz yardımları her ay 150 TL olarak verilir. Kız çocukları sigortalı işe girene ya da evlenen kadar bu desteklerden yararlanabilirken erkekler eğitim hayatına devam ediyorsa 25 yaşına, devam etmiyorsa 18 yaşına kadar yararlanabilecekler.

            Doğum yardımları

            Elektrik yardım ödemeleri de hükümet kanadından sunulan yardımlardan bir tanesidir.

            Kira yardımı

            Sisteme giriş yaptıktan sonra, açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor. Sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.

            Yardım paketleri 2021

            Devlet bu dönemlerde vatandaşların mağdur olmaması ve pandemi sürecini enr ahat şekilde atlatabilmeleri adına çok sayıda desteği uygulamaya aldı. Bazı destekler için özel koşulların sağlanmasını talep eden devlet kurumları bazı destekler için ise temel şartların sağlanmasının yardımı alabilmek için yeterli olduğunu söyledi.

            1000 TL nakit destek

            Pandemi sürecinin en önemli desteklerinin başında nakit para yardımı geliyor. Çoğu aile bu dönemde çeşitli zorluklar yaşarken devletin atmış olduğu ilk adım nakit para yardımında olmuştu. Devlet vatandaşlara yönelik başlattığı nakit para yardımında ilk olarak başvuru almadan otomatik 1000 TL ödemesi yaptı. Daha sonra bu yardımının kapsamını genişleten devlet ödemeleri e-Devlet'e taşıdı. Buradan başvuruda bulunan vatandaşlara ise aylık 1000 TL ödeme yapıldı.
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            Haberler Ekonomi 20.000 ve 40.000 TL ödeme - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından veriliyor! Başvuran herkese yardım yapılacak…
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