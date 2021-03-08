2021 yılında devlet tarafından çeşitli pandemi destekleri uygulamada olacak. Ailelere nakit para yardımı sağlamaya devam edecek devlet bunun dışında elektrik ve yakacak alanında da önemli destekleri vatandaşların kullanımına sunacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşların ekonomik durumlarının yetersiz kalması durumunda çok farklı kalemlerde vatandaşlara sosyal yardım yapılıyor. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar ilgili birimlere başvurmaları durumunda devletten her ay düzenli olarak ödeme alabiliyorlar. Bir ailenin geçimi için yetmeyecek miktarlarda olan bu sosyal yardımlar imkanları kısıtlı olan vatandaşlar için ise çok büyük bir destek sağlıyor.