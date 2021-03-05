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    • Ekonomi
    • 05.03.2021 10:24
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    • 05.03.2021 10:24
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    Ve netleşti dilekçe vermeniz yeterli! Paranızın hesabınıza yatması için e-devlet'ten hemen başvuru yapın...

    Paranızın hesabınıza yatması için e-devlet'ten hemen başvuru yapın... ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemeleri çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. (SED) ile yapılan ödemeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Bu sayede ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır. Başvuruda bulunmak isteyenlerin İl Müdürlüğü veya Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden müracaat etmeleri gerekir.

    takvim.com.tr
    Paranızın hesabınıza yatması için e-devlet'ten hemen başvuru yapın...

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı yapmaya devam ediyor. SED yardımı pek çok çocuğun ihtiyacını karşılayan desteklerden bir tanesidir. Ailelerin ekonomik koşullarını iyileştirme ve değiştirme sürecinde çocukların bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre SED yardımları yapılır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır. E-devlet üzerinden Sosyal Ekonomik Destek başvuru yapılabilmektedir. Bunun için e-devlet üzerinden TC kimlik numarasını ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterli. Yeni başvuru menüsünden giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki bilgilendirme yazısı onaylanarak diğer sayfaya geçilecektir.


    SED YARDIMI NEDİR, NASIL BAŞVURULUR?

    Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile yapılan ödemeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Bu sayede ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır. Başvuruda bulunmak isteyenlerin İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden müracaat etmeleri gerekir.

    Başvuru sırasında gerekli belgeler şunlardır:

    SED başvuru dilekçesi,
    T.C. kimlik numarası beyanı,
    Gerekirse sağlık raporu ve öğrenci belgesi,
    İŞKUR ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belge
    Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırma belgeleri de istenebilir.

        NE KADAR?

        Okul Öncesi Dönemde Olan veya Okula Gitmeyen Çocuk için: 733,69 TL

        İlköğretime Giden Çocuk (1. Sınıf-8. Sınıf): 1.100,53 TL

        Ortaöğretime Giden Çocuk (9. Sınıf-12. Sınıf): 1.173,90 TL

        Yüksek Öğretime Giden Çocuk: 1.320,64 TL

        BAŞVURU

        SED başvurusu aşağıdaki sayfadan e devlet üzerinden yapılmaktadır.

        https://www.turkiye.gov.tr/aspb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru

        E-devlet üzerinden Sosyal Ekonomik Destek başvuru yapılabilmektedir. Bunun için e-devlet üzerinden TC kimlik numarasını ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterli. Yeni başvuru menüsünden giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki bilgilendirme yazısı onaylanarak diğer sayfaya geçilecektir.

        Bundan sonraki aşamada veri sorgulama ve araştırma izin bilgisi yazısı çıkacaktır. Hakkımda başvurum ile ilgili konularda araştırma yapılmasına izin veriyorum. onaylandıktan sonra;

        Bilgilendirme Metni

        Kişisel Veriler Hakkında

        Kimlik ve İletişim Bilgileri

        Başvuruya Esas Bilgiler

        Hanede Bulunan Çocuklar tüm bilgiler doğruluğundan emin olduktan sonra,

        Ön İzleme ve İşlem Sonucu görüntülenerek başvuru işlemi tamamlanacaktır.
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