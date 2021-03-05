Ve netleşti dilekçe vermeniz yeterli! Paranızın hesabınıza yatması için e-devlet'ten hemen başvuru yapın...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı yapmaya devam ediyor. SED yardımı pek çok çocuğun ihtiyacını karşılayan desteklerden bir tanesidir. Ailelerin ekonomik koşullarını iyileştirme ve değiştirme sürecinde çocukların bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre SED yardımları yapılır. SED yardımı kapsamında ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır. E-devlet üzerinden Sosyal Ekonomik Destek başvuru yapılabilmektedir. Bunun için e-devlet üzerinden TC kimlik numarasını ve şifreniz ile giriş yapmanız yeterli. Yeni başvuru menüsünden giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki bilgilendirme yazısı onaylanarak diğer sayfaya geçilecektir.
SED YARDIMI NEDİR, NASIL BAŞVURULUR?
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile yapılan ödemeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Bu sayede ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır. Başvuruda bulunmak isteyenlerin İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden müracaat etmeleri gerekir.
Başvuru sırasında gerekli belgeler şunlardır:
SED başvuru dilekçesi,
T.C. kimlik numarası beyanı,
Gerekirse sağlık raporu ve öğrenci belgesi,
İŞKUR ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belge
Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırma belgeleri de istenebilir.