İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği bugün hesaplara yatırılmaya başlandı. Bu bağlamda ücretsiz izin parası alan vatandaşlar nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ederek arama motorları üzerinden araştırmalar yapıyor. Peki, nakdi ücret desteği yattı mı? Şubat ayı ücretsiz izin parası ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Şubat ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarih hakkında açıklama gelmedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.