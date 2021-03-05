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    • 05.03.2021 10:00
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    ! Bakan Selçuk duyurdu! KÇÖ ve işsizlik ödenekleri bugün hesaplarda

    haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , şubat ayına ilişkin işsizlik ve ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını duyurdu.

    Bakan Selçuk duyurdu! Paralar bugün hesaplarda

    Geçtiğimiz salı günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BUGÜN YATIYOR
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTİŞ TARİHİ BELLİ OLDU
    Kısa Çalışma Ödeneği'nin 31 Mart 2021 tarihinde sona ereceği Cumhurbaşkanlığı kararında yer aldı. İşte 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki Kısa Çalışma Ödeneği kararı; "Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23. maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?
        Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

        Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.
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