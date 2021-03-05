Fed açıklaması sonrası küresel piyasalarda işler terse döndü

Powell, ekonomideki toparlanmayla enflasyonda geçici bir artış görülebileceğini ve tahvil faizlerindeki artışın dikkatini çektiğini belirterek, "Piyasalardaki düzensiz koşullar veya hedeflerimize ulaşmamızı tehdit eden finansal koşullardaki sürekli sıkılaşma endişe duymama sebep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Powell'ın "güvercin" olarak nitelendirilen açıklamaları ve tahvil faizlerinde yükselişe karşın bir aksiyon sinyali vermemesinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,58 seviyelerine kadar çıktı. Dolar endeksi ise 91,7 ile son üç ayın en yüksek seviyesini gördü.