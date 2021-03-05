Fed açıklaması sonrası küresel piyasalarda işler terse döndü

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası negatif bir seyir izlerken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler takip edilecek.
Fed Başkanı Powell'ın dün akşam yaptığı konuşmada tahvil faizleri ve enflasyona ilişkin endişeleri yatıştıramamasının ardından tahvil faizleri yükselişini hızlandırırken, borsalarda satıcılı bir seyir izlendi.
Powell, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Fed'in maksimum istihdam ve ortalama yüzde 2 enflasyon hedeflerinden hala uzakta olduğunu yineledi. Fed'in mevcut para politikası duruşunun uygun olduğunu belirten Powell, mevcut faiz oranlarının sürdürüleceği ve istihdam ile enflasyon hedeflerinde önemli bir ilerleme kaydedilene kadar varlık alımlarına devam edileceğinin sinyalini verdi.
Powell, ekonomideki toparlanmayla enflasyonda geçici bir artış görülebileceğini ve tahvil faizlerindeki artışın dikkatini çektiğini belirterek, "Piyasalardaki düzensiz koşullar veya hedeflerimize ulaşmamızı tehdit eden finansal koşullardaki sürekli sıkılaşma endişe duymama sebep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
Powell'ın "güvercin" olarak nitelendirilen açıklamaları ve tahvil faizlerinde yükselişe karşın bir aksiyon sinyali vermemesinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,58 seviyelerine kadar çıktı. Dolar endeksi ise 91,7 ile son üç ayın en yüksek seviyesini gördü.