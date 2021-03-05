Yeni aylarda birlikte kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı alan vatandaşlar ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre şubat ayı ödeme tarihleri duyuruldu. Peki, işsizlik maaşı yattı mı? 2021 Şubat ayı işsizlik maaşı ödemeleri ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...
İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.