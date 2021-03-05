Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? Yeni haftanın son işlem gününde döviz kurları güne yükseliş ile başladı. Geçtiğimiz haftayı 7,40 barajını aşarak 7,42 seviyelerine kadar yükselişle kapatan dolar kuru bugün 7,53 liradan işlem görüyor. Dolar kurunun 7,53 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 9,01 lira seviyelerinde yer alıyor. 10 lira barajının üzerindeki konumunu devam ettiren İngiliz Sterlini ise bugün 10,47 TL'den işlem görüyor.