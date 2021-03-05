Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.03.2021 08:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.03.2021 08:59
    ABONE OL

    Dolar ve kuru ne kadar oldu? ? 21 CANLI döviz kurları!

    Günün ilk saatlerinden bu yana dolar ve kurlarındaki son durum piyasalardaki gelişmeleri takip edenler tarafından araştırılıyor. Yeni haftanın son işlem gününde döviz kurları güne yükselişle başladı. Dün, 7.45 seviyesinden güne başlayan dolar/TL, faizlerindeki artış nedeniyle 18 Ocak'tan bu yana ilk kez 7.50 seviyesini aştı. Bugün dolar fiyatları 7,50 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Peki, ? ? 21 CANLI döviz kurları

    Dolar 7,50'yi aştı! 5 Mart 2021 CANLI döviz kurları

    Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? Yeni haftanın son işlem gününde döviz kurları güne yükseliş ile başladı. Geçtiğimiz haftayı 7,40 barajını aşarak 7,42 seviyelerine kadar yükselişle kapatan dolar kuru bugün 7,53 liradan işlem görüyor. Dolar kurunun 7,53 TL olduğu aynı dakikalarda euro kuru ise 9,01 lira seviyelerinde yer alıyor. 10 lira barajının üzerindeki konumunu devam ettiren İngiliz Sterlini ise bugün 10,47 TL'den işlem görüyor.

    SON DAKİKA DÖVİZ KURLARI 5 MART 2021

    Son dakika döviz kurlarına verilerine göre hafta açılışında piyasalardaki son durum şöyle:

    İngiliz Sterlini 10,46 TL
    Amerikan Doları 7,53 TL
    Euro 9,01 TL
    İsviçre Frangı 8,11 TL



    Japon Yeni 0,06 TL
    Suudi Arabistan Riyali 2,00 TL
    Norveç Kronu 0,87 TL
    Danimarka Kronu 1,21 TL
        Haberler Ekonomi Dolar ve euro kuru ne kadar oldu? Bugün dolar kaç lira? 5 Mart 2021 CANLI döviz kurları!
            Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ