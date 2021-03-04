Milyonlara yatırım desteği! Projeyi hazırla, başvur: Gençlere, engellilere, eski hükümlülere hibe imkanı

Her kesimden girişimciler destekleniyor. Engellilerin, eski hükümlülerin, gençlerin kendi işinin sahibi olma hayalleri devlet destekleriyle daha kolay gerçek oluyor.
İŞ FİKRİ OLANA 200 BİN TL: TÜBİTAK, girişimcilere 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı ile 200 bin liraya varan geri ödemesiz destek sağlıyor. Akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme olmak üzere 6 alandaki iş fikri başvuruları kabul ediliyor. Destek için çağrıya çıkılıyor. İş fikri olanlar, başvuru süresi içinde uygulayıcı kuruluşlara başvuruyor. Programa üniversiteden 1 yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, yüksek lisans veya doktora öğrencileri, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişiler başvurabiliyor.
ENGELLİYE 65 BİN TL: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere 65 bin liraya varan destek veriyor. Bu destekten yararlanmak için iş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek ve girişimcilik eğitim sertifikası almak gerekiyor.