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    Milyonlara yatırım desteği! Projeyi hazırla, başvur: Gençlere, engellilere, eski hükümlülere hibe imkanı

    Kendi işinin patronu olmak isteyen gençlere, engellilere, eski hükümlülere devletten hibe destek imkanı var. Bunun için projeyi hazırlayıp başvurmak yeterli.

    Çığıl Ön Yener
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    Herkese devletten sermaye

    Her kesimden girişimciler destekleniyor. Engellilerin, eski hükümlülerin, gençlerin kendi işinin sahibi olma hayalleri devlet destekleriyle daha kolay gerçek oluyor.



    İŞ FİKRİ OLANA 200 BİN TL: TÜBİTAK, girişimcilere 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı ile 200 bin liraya varan geri ödemesiz destek sağlıyor. Akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme olmak üzere 6 alandaki iş fikri başvuruları kabul ediliyor. Destek için çağrıya çıkılıyor. İş fikri olanlar, başvuru süresi içinde uygulayıcı kuruluşlara başvuruyor. Programa üniversiteden 1 yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler, yüksek lisans veya doktora öğrencileri, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişiler başvurabiliyor.



    ENGELLİYE 65 BİN TL: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere 65 bin liraya varan destek veriyor. Bu destekten yararlanmak için iş gücünün en az yüzde 40'ından yoksun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek ve girişimcilik eğitim sertifikası almak gerekiyor.



        ESKİ HÜKÜMLÜYE 53 BİN TL: Eski hükümlülere de brüt asgari ücretin 15 katına (bu yıl için 53 bin 662 lira) kadar iş kurma desteği sağlanıyor. Destekten yararlanmak için açılan çağrı üzerine hazırlanan projeyle başvuru yapmak gerekiyor. Sertifika da isteniyor.



        KADINLARA 5 BİN TL MİKROKREDİ
        Kendi         işini kurup el emeğiyle üretim yaparak ailesine destek olmak isteyen kadınlar için Türkiye İsrafı Önleme Vakfı teminatsız, kefaletsiz kredi imkanı sunuyor. 5 bin liraya varan tutarda verilen kredi 1 yıllık olup, haftalık taksitlerle 48 haftada geri alınıyor. Faiz uygulanmıyor. Mikro kredi için bir iş fikri olan ve 5 kadından oluşan bir grup oluşturmak gerekiyor.

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        Haberler Ekonomi Milyonlara yatırım desteği! Projeyi hazırla, başvur: Gençlere, engellilere, eski hükümlülere hibe imkanı