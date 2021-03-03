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    • Ekonomi
    • 03.03.2021 11:43
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    • 03.03.2021 11:43
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    Taşeronda yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı... 4/d'li kamu işçileri için zam yüzde 16 ve 20...

    Taşeronda yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı için detaylar gelmeye başladı. Kamu müesseselerinde KHK kapsamında kadrolu çalışan taşeron işçilerin ücret oranlarının tanımlanmasında hedef alınacak bir değişik sayı ise minimum fiyat zam oranı. 2020 senesinde kontratları sona eren taşeron işçilerin yeni yarıyılın nasıl olacağını merakla bekliyorlar. Taşeron işçilerin hangi mali ve sosyal haklara sahip olacağı, ne kadar ücret zammı alacakları, atama ve öteki hakların nasıl tanımlanacağı inceleniyor. Peki yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı detayları ne olacak? İşte taşeron işçi son dakika haberleri

    takvim.com.tr
    Taşeronda yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı...

    Taşeronda yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı... Taşeronda sendika değişikliği yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı... Belediyeler bünyesinde çalışan 4/d kamu işçileri için TİS süreci 1 Temmuz günü başladı. İşçiler 1 Temmuz'dan sonra sendikalara geçmeye , sendikalarını seçmeye başladı. Yaklaşık 400 bin 4/d kamu işçisi sendikalarını seçecek. Taşeron işçilerin maaş zammına ilişkin beklentileri artarken sürecin nasıl işleyeceği de merak ediliyor. Zira Ekim ayı sonunda taşeron işçiler için sözleşme süreci tamamlanmış oldu. Sözleşme sürecinin ardından yeni hakların ne zaman duyurulacağını merak eden işçiler için gündemde olan tarihlerine ilişkin ise önemli açıklama geldi.

    TAŞERON İŞÇİLER İÇİN TİS TARİHİ

    Kamu müessese ve kuruluşlarında çalışan taşeron emekçilerin toplu iş sözleşmelerine ait fotoğrafı bir açıklama gelmedi. Ancak mevzuya dair uzmanlar 2021 TİS tarihinin ne zaman olabileceğine ait açıklamalarda bulundular. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası arasında reelleştirilecek görüşmelerin yaz evveli başlaması bekleniyor.

    Pandemi süreci ve salgının yaz yarıyılı tesirleri kapsamında yapılacak değerlendirmeler görüşmeler ismine mani teşkil etmezse, 2021 taşeron işçi TİS Buluşmalarının Haziran ayı sonu ile Temmuz ayı başında yapılması bekleniyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikasından bu alanda fotoğrafı açıklama gelmedi. Ancak yaz yarıyılında 4/D'li personeller için yeni hakların tanımlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    KADRO 2018 YILINDA GELDİ

    2016 seçimlerinde hükümetin seçim vaadi olan taşeron işçilere kadro meselesi 2017 yılında resmileşti ve OHAL kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararname ile 900 bin işçi kamuya alındı. Kamuda çalışan işçiler, bağlı oldukları kurumda 4/d statüsüne alındı. Ancak işçiler büyük mağduriyet yaşadı.

    Kadro öncesi imzalanan YHK kararına bağlı olarak maaş zammı alan işçiler, 2 yılda yüzde 4+4 zam aldı. 4+4 'lük maaş zammına tabi olan işçiler YHK sözleşmesinin sona ermesini ve maaş zammı için toplu sözleşme masasına oturulmasını bekliyor.

        TAŞERON İŞÇİLERİN ZAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Çalışma Bakanlığı ile yetkili işçi sendikası arasında gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından başta maaş zammı olmak üzere tayin hakkı, yüzdelik dilim, görev tanımı gibi konularda düzenlemeler bekleniyor.

        Söz konusu toplantıların ne kadar süreceğine ilişkin değerlendirme ise Hak İş Sendikası Başkanı Mahmut Arslan'dan geldi. Mahmut Arslan geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu konuşmasında taşeron işçiler için toplu iş sözleşmesi sürecinin birkaç ay sürebileceğini bildirdi. Bu açıklamaya göre görüşmelerin kısa bir süre içinde tamamlanması beklenmiyor.

        TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞ ZAM ORANLARINDA YÜZDE 16 VE YÜZDE 20 OLASILIĞI

        Kamu müesseselerinde KHK kapsamında kadrolu çalışan taşeron işçilerin ücret oranlarının tanımlanmasında hedef alınacak bir değişik sayı ise minimum fiyat zam oranı. Taşeron işçilerin ücretlerine yapılacak zam oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon varsayımlarının reelleşmesi vaziyetinde yüzde 14 bandının üzerinde olacak. Bu sayıya refah payı ilave edilmesi de gündemde. Ayrıca taşeron işçilerin ücretlerine yüzdelik dilim ile ek zam verilmesi mevzusunun da masada olması bekleniyor. Tüm gelişmeler sonrasında ise taşeron için yüzde 16 ile yüzde 20 arasında bir zam olasılığı konuşuluyor.
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        Haberler Ekonomi Taşeronda yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı... 4/d'li kamu işçileri için zam yüzde 16 ve 20...