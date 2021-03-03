Taşeronda yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı... 4/d'li kamu işçileri için zam yüzde 16 ve 20...

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN TİS TARİHİ

Kamu müessese ve kuruluşlarında çalışan taşeron emekçilerin toplu iş sözleşmelerine ait fotoğrafı bir açıklama gelmedi. Ancak mevzuya dair uzmanlar 2021 TİS tarihinin ne zaman olabileceğine ait açıklamalarda bulundular. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası arasında reelleştirilecek görüşmelerin yaz evveli başlaması bekleniyor.

Pandemi süreci ve salgının yaz yarıyılı tesirleri kapsamında yapılacak değerlendirmeler görüşmeler ismine mani teşkil etmezse, 2021 taşeron işçi TİS Buluşmalarının Haziran ayı sonu ile Temmuz ayı başında yapılması bekleniyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikasından bu alanda fotoğrafı açıklama gelmedi. Ancak yaz yarıyılında 4/D'li personeller için yeni hakların tanımlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.