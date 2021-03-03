Taşeronda yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı... 4/d'li kamu işçileri için zam yüzde 16 ve 20...

Taşeronda yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı... Taşeronda sendika değişikliği yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı... Belediyeler bünyesinde çalışan 4/d kamu işçileri için TİS süreci 1 Temmuz günü başladı. İşçiler 1 Temmuz'dan sonra sendikalara geçmeye , sendikalarını seçmeye başladı. Yaklaşık 400 bin 4/d kamu işçisi sendikalarını seçecek. Taşeron işçilerin maaş zammına ilişkin beklentileri artarken sürecin nasıl işleyeceği de merak ediliyor. Zira Ekim ayı sonunda taşeron işçiler için sözleşme süreci tamamlanmış oldu. Sözleşme sürecinin ardından yeni hakların ne zaman duyurulacağını merak eden işçiler için gündemde olan tarihlerine ilişkin ise önemli açıklama geldi.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN TİS TARİHİ
Kamu müessese ve kuruluşlarında çalışan taşeron emekçilerin toplu iş sözleşmelerine ait fotoğrafı bir açıklama gelmedi. Ancak mevzuya dair uzmanlar 2021 TİS tarihinin ne zaman olabileceğine ait açıklamalarda bulundular. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası arasında reelleştirilecek görüşmelerin yaz evveli başlaması bekleniyor.
Pandemi süreci ve salgının yaz yarıyılı tesirleri kapsamında yapılacak değerlendirmeler görüşmeler ismine mani teşkil etmezse, 2021 taşeron işçi TİS Buluşmalarının Haziran ayı sonu ile Temmuz ayı başında yapılması bekleniyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikasından bu alanda fotoğrafı açıklama gelmedi. Ancak yaz yarıyılında 4/D'li personeller için yeni hakların tanımlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.
KADRO 2018 YILINDA GELDİ
2016 seçimlerinde hükümetin seçim vaadi olan taşeron işçilere kadro meselesi 2017 yılında resmileşti ve OHAL kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararname ile 900 bin işçi kamuya alındı. Kamuda çalışan işçiler, bağlı oldukları kurumda 4/d statüsüne alındı. Ancak işçiler büyük mağduriyet yaşadı.
Kadro öncesi imzalanan YHK kararına bağlı olarak maaş zammı alan işçiler, 2 yılda yüzde 4+4 zam aldı. 4+4 'lük maaş zammına tabi olan işçiler YHK sözleşmesinin sona ermesini ve maaş zammı için toplu sözleşme masasına oturulmasını bekliyor.