Lüks tam gaz! Satışlar 75.8 arttı

2020'de otomotiv satışlarını Avrupa'da artıran tek ülke olan Türkiye, bu yıla da iyi başlangıç yaptı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre, bu yılın ilk 2 ayında otomobil satışları 34.1 artarak 80 bin 107 adet olurken, yükseliş lüks sınıfta da kendisini gösterdi.
Ultra lüks F segmentte satışlar yüzde 75.8 arttı. İlk 2 ayda bu segmentte 415 otomobil satıldı. 84 Porsche, 7 Maserati, 6 Jaguar, 5 Aston Martin, 3 Lamborghini, 1 Ferrari sahibini buldu. Ultra lüks otomobil satışlarının 212'si Şubat'ta yapıldı.
Ultra lüks F segmentte satışlar yüzde 75.8 arttı. İlk 2 ayda bu segmentte 415 otomobil satıldı. 84 Porsche, 7 Maserati, 6 Jaguar, 5 Aston Martin, 3 Lamborghini, 1 Ferrari sahibini buldu. Ultra lüks otomobil satışlarının 212'si Şubat'ta yapıldı.