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    Lüks tam gaz! Satışlar 75.8 arttı

    Ultra lüks otomobil satışları yılın ilk 2 ayında yüzde 75.8 arttı. 84 Porsche, 7 Maserati, 6 Jaguar, 5 , 3 , 1 Ferrari sahibini buldu.

    Lüks tam gaz
    2020'de otomotiv satışlarını 'da artıran tek ülke olan , bu yıla da iyi başlangıç yaptı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre, bu yılın ilk 2 ayında otomobil satışları 34.1 artarak 80 bin 107 adet olurken, yükseliş lüks sınıfta da kendisini gösterdi.

    Ultra lüks F segmentte satışlar yüzde 75.8 arttı. İlk 2 ayda bu segmentte 415 otomobil satıldı. 84 Porsche, 7 Maserati, 6 Jaguar, 5 , 3 , 1 Ferrari sahibini buldu. Ultra lüks otomobil satışlarının 212'si Şubat'ta yapıldı.
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    Haberler Ekonomi Lüks tam gaz! Satışlar 75.8 arttı