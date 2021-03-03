Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,071402 0,51 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048357 0,36 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,098674 0,35 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,013744 0,32 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,051904 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022025 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,062488 2,00 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,026578 1,01 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,160963 0,78 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,120260 0,77 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,057948 0,47 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032591 1,08 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,103337 0,89 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,132830 0,86 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,185255 0,85 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,023306 0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049115 1,07 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069384 1,00 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040991 0,72 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028481 0,72 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,032951 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029031 0,04 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026285 0,04 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,066494 0,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,072769 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,073060 0,03

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: