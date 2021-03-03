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    • Ekonomi
    • 03.03.2021 16:19
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    • 03.03.2021 16:19
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    'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,13 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile "Katılım Fonları" fonları oldu. 'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    3 Mart BES'te en fazla kazandıran fonlar!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,071402 0,51
    HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048357 0,36
    VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,098674 0,35
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,013744 0,32
    ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,051904 0,30
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022025 0,12
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,062488 2,00
    Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,026578 1,01
    NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,160963 0,78
    BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,120260 0,77
    AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,057948 0,47
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032591 1,08
    Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,103337 0,89
    Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,132830 0,86
    Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,185255 0,85
    Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,023306 0,81
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049115 1,07
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069384 1,00
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040991 0,72
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028481 0,72
    Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,032951 0,46
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029031 0,04
    Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026285 0,04
    Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,066494 0,03
    BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,072769 0,03
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,073060 0,03

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,091399 -0,27
    Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,094741 -0,21
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,079502 -0,14
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,082383 -0,12
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,037661 -0,09
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009793 -0,87
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,009998 -0,50
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018649 -0,36
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010059 -0,23
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,045040 -2,10
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,079090 -0,29
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,052556 -0,16
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,100157 -0,11
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032502 -0,33
    Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,022874 -0,19
    Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027824 -0,16
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,039948 -0,15
    Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,024408 -0,13
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013503 -0,23
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029301 -0,17
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,041679 -1,16
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,042602 -1,14
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,042582 -1,14
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,026410 -1,14
    Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,045066 -1,14

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    Haberler Ekonomi 3 Mart BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?