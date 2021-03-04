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    4.8 milyar dolarlık terlik

    Köklü  markası 'un çoğunluk hissesi 'nun LVMH'sinin desteklediği L Catterton adlı bir girişim sermayesi kuruluşuna satıldı.

    4.8 milyar dolarlık terlik
    Köklü markası 'un çoğunluk hissesi Bernard Arnault'nun LVMH'sinin desteklediği L Catterton adlı bir girişim sermayesi kuruluşuna satıldı. 'nın en zengini olarak bilinen 'nun 117 milyar dolarlık bir serveti olduğu tahmin ediliyor. Anlaşmaya göre, Christian ve Alex Birkenstock kardeşler azınlık hissesine sahip olacak; medya kaynakları, söz konusu satışın değerinin 4.8 milyar dolar olduğunu bildirdi. Birkenstock'un kuruluş tarihi 1774 ve marka, Alman ayakkabı endüstrisinin en büyük işvereni olarak biliniyor.

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    Hareketli     yol koşullarına ve ayakla temas halinde kayganlaşmamaya göre tasarlanmış olan terlikler, ergonomik yapısı ve rahatlığıyla öne çıkıyor. Özellikle pandemi döneminde satışların arttığı belirtiliyor.
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    Haberler Ekonomi 4.8 milyar dolarlık terlik