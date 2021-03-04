4.8 milyar dolarlık terlik

Köklü Alman markası Birkenstock'un çoğunluk hissesi Bernard Arnault'nun LVMH'sinin desteklediği L Catterton adlı bir girişim sermayesi kuruluşuna satıldı. Avrupa'nın en zengini olarak bilinen Bernard Arnault'nun 117 milyar dolarlık bir serveti olduğu tahmin ediliyor. Anlaşmaya göre, Christian ve Alex Birkenstock kardeşler azınlık hissesine sahip olacak; medya kaynakları, söz konusu satışın değerinin 4.8 milyar dolar olduğunu bildirdi. Birkenstock'un kuruluş tarihi 1774 ve marka, Alman ayakkabı endüstrisinin en büyük işvereni olarak biliniyor.
PANDEMİDE İLGİ ARTTI
Hareketli yol koşullarına ve ayakla temas halinde kayganlaşmamaya göre tasarlanmış olan terlikler, ergonomik yapısı ve rahatlığıyla öne çıkıyor. Özellikle pandemi döneminde satışların arttığı belirtiliyor.
PANDEMİDE İLGİ ARTTI
Hareketli yol koşullarına ve ayakla temas halinde kayganlaşmamaya göre tasarlanmış olan terlikler, ergonomik yapısı ve rahatlığıyla öne çıkıyor. Özellikle pandemi döneminde satışların arttığı belirtiliyor.