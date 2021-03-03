Gözler oradaydı! Toplamda 1300 TL destek alacak olan anneler için son dakika uyarısı yapıldı

Devlet tarafından sağlanan destekler arasında anneler için çocuk parası da bulunuyor. Önemli şartlardan birini de destek alan annenin, bakıcıyı sigortalı olarak çalıştırması ve en az asgari ücret üzerinden ücret ödemesi oluşturuyor. Çocuk parası ödemelerinde vatandaşlar başvurularını çocuğa kimlik çıkarma esnasında yapabilirler. Bu aşamada başvuru yapılmazsa daha sonra kaymakamlıklar üzerinden başvuru yapılabilir. Bakıcıyı asgari ücret üzerinden sigortalı çalıştıranların cebinden 2019 yılı itibarıyla 3.006 TL çıkıyor. Ev hizmetlerinde çalışanların ücretlerinden vergi kesilmediği için net ücretleri de 2.020 TL yerine 2.175 TL olur.
ANNELERE 1300 TL'YE ULAŞAN ÇOCUK PARASI
Bilindiği üzere devlet tarafından sağlanan ana desteklerden bir tanesi çocuk parası. Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde ilerleyen dönemlerde çocuk parası ödemesi yapar.
Bu ödemelerde esas kural ise çocuğun doğum tarihi olarak belirlenir. Çocuk parası ödemeleri Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş her çocuk için ödenir. Ödemeler bu tarihten sonra dünyaya gelen her çocuk için değişiyor.
Ödeme Tutarları
* Mayıs 2015 tarihinden sonra ilk çocuğunu dünyaya getiren annelere 300 TL çocuk parası ödenir.
* Anneler Mayıs 2015 tarihinden sonra ikinci çocuklarını dünyaya getirirlerse bu defa ödeme 400 TL olarak yapılır.
* Eğer anneler 3 veya daha fazla çocuk sahibi olmuş ise ödenen rakam 600 TL oluyor.
Yukarıda yer alan ödeme tablosuyla 3 çocuk sahibi olmuş olan anneler toplamda 1300 TL çocuk parası ödemesi alırlar.