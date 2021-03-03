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    • Ekonomi
    • 03.03.2021 09:17
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    • 03.03.2021 09:19
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    Gözler oradaydı! Toplamda 1300 TL destek alacak olan anneler için son dakika uyarısı yapıldı

    Devlet tarafından sağlanan destekler arasında anneler için çocuk parası da bulunuyor. Bilindiği üzere devlet tarafından sağlanan ana desteklerden bir tanesi çocuk parası. Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde ilerleyen dönemlerde çocuk parası ödemesi yapar. Kadınların istihdama katılmasının önündeki engellerden birini de çocuk bakımı oluşturuyor. Doğum yapan kadınlar, çocuk belli bir yaşa gelinceye kadar iş hayatının dışında kalıyor. Çocuk parası, küçük yaşta olan çocuklar için bakıcı parası, süt parası, doğum izni ödemesi, bakıcı istihdam desteği ise bu yardımların bir bölümünü oluşturuyor.

    takvim.com.tr
    1300 TL destek alacak olan anneler için son dakika uyarısı yapıldı

    Devlet tarafından sağlanan destekler arasında anneler için çocuk parası da bulunuyor. Önemli şartlardan birini de destek alan annenin, bakıcıyı sigortalı olarak çalıştırması ve en az asgari ücret üzerinden ücret ödemesi oluşturuyor. Çocuk parası ödemelerinde vatandaşlar başvurularını çocuğa kimlik çıkarma esnasında yapabilirler. Bu aşamada başvuru yapılmazsa daha sonra kaymakamlıklar üzerinden başvuru yapılabilir. Bakıcıyı asgari ücret üzerinden sigortalı çalıştıranların cebinden 2019 yılı itibarıyla 3.006 TL çıkıyor. Ev hizmetlerinde çalışanların ücretlerinden vergi kesilmediği için net ücretleri de 2.020 TL yerine 2.175 TL olur.

    ANNELERE 1300 TL'YE ULAŞAN ÇOCUK PARASI

    Bilindiği üzere devlet tarafından sağlanan ana desteklerden bir tanesi çocuk parası. Devlet bir aile çocuk sahibi olmaya hazırlandığında hem tek seferlik hemde ilerleyen dönemlerde çocuk parası ödemesi yapar.

    Bu ödemelerde esas kural ise çocuğun doğum tarihi olarak belirlenir. Çocuk parası ödemeleri Mayıs 2015 tarihinden sonra doğmuş her çocuk için ödenir. Ödemeler bu tarihten sonra dünyaya gelen her çocuk için değişiyor.

    Ödeme Tutarları

    * Mayıs 2015 tarihinden sonra ilk çocuğunu dünyaya getiren annelere 300 TL çocuk parası ödenir.

    * Anneler Mayıs 2015 tarihinden sonra ikinci çocuklarını dünyaya getirirlerse bu defa ödeme 400 TL olarak yapılır.

    * Eğer anneler 3 veya daha fazla çocuk sahibi olmuş ise ödenen rakam 600 TL oluyor.

    Yukarıda yer alan ödeme tablosuyla 3 çocuk sahibi olmuş olan anneler toplamda 1300 TL çocuk parası ödemesi alırlar.

        BAŞVURU İŞLEMLERİ

        Çocuk parası ödemelerinde vatandaşlar başvurularını çocuğa kimlik çıkarma esnasında yapabilirler. Bu aşamada başvuru yapılmazsa daha sonra kaymakamlıklar üzerinden başvuru yapılabilir.

        Destekten yararlanabilmek için bazı koşulları yerine getirmek gerekiyor. Bunların ilki, başvuru tarihi itibarıyla çocuğun 0-24 ay aralığında olması gerekiyor. Mali destek 36 ayı dolduruncaya kadar yapılacak ancak ödemelere başlandığı tarihte çocuğun en az 24 aydan küçük olması koşulu aranıyor. Destekten yararlanacak kadının ve bakıcının Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet etmesi, anne ile çocuğun aynı evde oturması gerekiyor. Anne bekâr ise çocuğun vekaleti kendisinde olmalı.

        Destekten yararlanacak annenin en geç kesin kayıt tarihinde bir işverenin yanında 4/a statüsünde sigortalı olarak ve tam zamanlı çalışması gerekiyor. Part time çalışanlar ile banka sandıklarına tabi çalışanlar 4/a'lı olmalarına rağmen destekten yararlanamayacak. Destek ödemesi yapılan dönemde analık iznine ayrılanlar da destekten yararlandırılmayacak.

        Bakıcının 18 yaşından büyük kadın olması, anne veya baba ile birinci derece akrabalığının olmaması gerekiyor. Bakıcı yatılı kalacak ise üçüncü dereceye kadar akraba olmaması koşulu aranacak.

        Medeni Kanun'a göre, anne - baba ve çocuklar birinci dereceden akraba kabul ediliyor. Üçüncü derece akrabalar ise amca, hala, dayı, teyze ve kardeşlerin çocuklarından oluşuyor. Dedeler, nineler, kardeşler ve torunlar da ikinci derece akraba kabul ediliyor.

        Bu demektir ki, evde yatılı olmaması koşuluyla kız kardeşler ile hala, teyze ve kardeşlerin çocukları, bakıcı eğitim sertifikası sahibi ise bu kapsamda çocuklara bakabilecekler. Ancak, sertifikaları olsa da büyük anneler bakamayacak.

        Bakıcı kadının kendisi de anne ise ve o da çalışan anne desteğinden yararlanıyor ise destek alan bir annenin çocuğuna bakıcılık yapamayacak.

            BAKICIYI SİGORTALI ÇALIŞTIRMA KOŞULU

            Önemli şartlardan birini de destek alan annenin, bakıcıyı sigortalı olarak çalıştırması ve en az asgari ücret üzerinden ücret ödemesi oluşturuyor. Bakıcıyı asgari ücret üzerinden sigortalı çalıştıranların cebinden 2019 yılı itibarıyla 3.006 TL çıkıyor. Ev hizmetlerinde çalışanların ücretlerinden vergi kesilmediği için net ücretleri de 2.020 TL yerine 2.175 TL olur.

            İşsiz birini ilk defa işe alan işverenlere prim teşviki uygulanıyor. Ev hizmetlerinde işsiz bir kadını istihdam edenler de 18 aya kadar sigorta prim teşvikinden yararlanabiliyor. Bu da ayda 830 liraya karşılık geliyor. Çalışan anne desteği projesinden yararlanacak kişilerin istihdam teşvikinden yararlanamayacağına dair bir düzenleme bulunmuyor. Dolayısıyla ayda 1.300 TL mali destek alacak kişilerin 18 ay boyunca her ay 830 TL de prim desteğinden yararlanması durumunda, sigortalı çalıştırılan bakıcının aylık maliyeti 18 ay boyunca 876 liraya kadar düşebilecek.
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            Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Toplamda 1300 TL destek alacak olan anneler için son dakika uyarısı yapıldı