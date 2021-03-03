22 ayar bilezik, çeyrek, gram, cumhuriyet altın fiyatları sabah saatlerinden bu yana çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 407,50 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 402 bin 897,50 lirayı, en yüksek ise 408 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 408 bin liradan kapattı. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, cumhuriyet altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|405,10
|405,30
|407,30
|407,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.670,00
|2.691,00
|2.684,00
|2.705,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|369,50
|373,50
|371,50
|373,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.609,00
|2.629,00
|2.623,00
|2.643,00
|Yarım Ziynet
|1.305,00
|1.315,00
|1.311,00
|1.321,00
|Çeyrek Ziynet
|653,00
|658,00
|656,00
|661,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 407,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 661,00 lira, Cumhuriyet altını 2.705,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 407,50 liradan işlem gördü.