22 ayar bilezik, çeyrek, gram, cumhuriyet altın fiyatları sabah saatlerinden bu yana çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 407,50 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 402 bin 897,50 lirayı, en yüksek ise 408 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 408 bin liradan kapattı. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, cumhuriyet altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?