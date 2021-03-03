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    • Ekonomi
    • 03.03.2021 08:58
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    • 03.03.2021 09:52
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    , çeyrek, gram, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Bir çöktü bir yükseldi! Analistlerin yorumları...

    Yakın zamanda hafif yükseliş gösteren altın fiyatları bu haftanın ilk işlem gününde yüzde 3,5'e yakın düşüşle dikkatleri aniden üzerine çekmeyi başardı. Dün altının ons fiyatına paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,1 altında 407,5 liradan günü tamamladı. Bu bağlamda , çeyrek, gram, cumhuriyet altın fiyatları araştırılıyor. İstanbul 'da, dün kapanışta çeyrek altın 661,00 lira, 2.705,00 liradan satılırken, ın gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 407,50 liradan işlem gördü.

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    22 ayar bilezik, çeyrek, gram, cumhuriyet altın fiyatları sabah saatlerinden bu yana çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 407,50 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 402 bin 897,50 lirayı, en yüksek ise 408 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 408 bin liradan kapattı. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, cumhuriyet altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PAZARTESİ SALI
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 405,10 405,30 407,30 407,50
    Cumhuriyet Ata Lira 2.670,00 2.691,00 2.684,00 2.705,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 369,50 373,50 371,50 373,50
    Lira(Tam) Ziynet 2.609,00 2.629,00 2.623,00 2.643,00
    Yarım Ziynet 1.305,00 1.315,00 1.311,00 1.321,00
    Çeyrek Ziynet 653,00 658,00 656,00 661,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 407,50 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 661,00 lira, Cumhuriyet altını 2.705,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 407,50 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 408 BİN LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 408 bin liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 402 bin 897,50 lirayı, en yüksek ise 408 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 408 bin liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 888 milyon 31 bin 296,43 lira, işlem miktarı ise 2.188,10 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 898 milyon 446 bin 345,27 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        ANALİSTLERİN YORUMLARI

        Analistler, dolar endeksinin yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin altının ons fiyatını baskıladığını belirterek, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

        Bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların destek, 1.765 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        PETROL VE ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

        ABD Temsilciler Meclisi'nin 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki koronavirüs yardım paketini onaylayarak Senato'ya göndermesinin ardından yükselen petrol fiyatları, en büyük petrol ithalatçısı Çin'in Şubat ayı Caixin imalat satın alma yöneticileri endeksi verisinin düşmesinin de etkisiyle geriledi.

        Emtia piyasalarında 1,716 dolar ile Haziran ayından bu en düşük düzeyi görmesinin ardından, küresel piyasalarda doların zayıflaması ve ABD Temsilciler Meclisi'nin koronavirüs yardım paketini onaylamasıyla, hafif toparlanarak 1,750 doların üzerine dönen altın fiyatları da 1,715 dolara kadar düştü.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.66 düşüşle 62.64 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.48 düşüşle 59.87 dolar,

            - altın yüzde 0.53 düşüşle 1,714.95 dolar,

            - gümüş yüzde 1.33 düşüşle 26.15 dolar,

            - bakır yüzde 0.23 artışla 9,021.00 dolar,

            - platin yüzde 0.28 düşüşle 1,184.82 dolar,

            - paladyum yüzde 0.02 düşüşle 2,355.50 dolar düzeyindeydi.

            ALB Forex'in bülteninde, "ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Perşembe günü yaptığı açıklamada, soya fasulyesinin haftalık ihracat satışlarının 31 Aralık'ta sona eren haftadan bu yana en düşük hacim olan 238.700 ton olduğunu söyledi. Tahıllarda USDA, ABD'nin haftalık mısır ihracat

            satışları için sekiz ayın en düşük seviyesini ve bir yılın en düşük buğday çetelesini bildirdi" denildi ve eklendi:

            "Ulusal Kooperatif Şeker Fabrikaları Federasyonu'nun genel müdürü Prakash Naiknavare, konteyner sıkıntısının ihracatı sınırladığını söyledi ve 'Yaklaşık 3 milyon tonluk ihracat sözleşmeleri imzaladık, ancak yalnızca 1 milyon ton civarında sevkiyat yapmayı başardık' dedi.

            "Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) Perşembe günü, kısmen Avustralya, Kazakistan ve Rusya'daki mahsuller için yukarı yönlü revizyonları yansıtan 2020/21 sezonunda küresel buğday üretimi tahminini yükseltti.

            "Mısır fiyatı aralık ayından gelen yükselen kanal trendini Cuma günü aşağı yönlü kırmıştı. Bugün güne satışla başlayan fiyat, kanal trendine doğru dönerek onay görüntüsü oluşturmuş durumda.

            "Ocak ayı başından bu yana yükselen trend üzerinde hareket eden ve oluşan sıkışma formasyonunu yukarı yönlü kıran soya fiyatı geçtiğimiz hafta kırdığı düşüş trendine doğru onay hareketi sergilemişti.

            "Şeker fiyatı, geçtiğimiz hafta yaşanan yükseliş sonrasında 16.45 bölgesine geriledi. İki farklı yükseliş trendinin etkisinde bulunan şeker fiyatında 16.45 seviyesi yükseliş trendinin destek seviyesi konumunda bulunuyor."
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            Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? Bir çöktü bir yükseldi! Analistlerin yorumları...