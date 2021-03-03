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    • Ekonomi
    • 04.03.2021 00:17
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    • 04.03.2021 00:17
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    yayınlandı! de bu hafta neler var? Televizyon kampanyası…

    yayınlandı ve hemen incelenir oldu. Vatandaşların her Salı ve Cuma heyecanla beklediği ürünlerde bu hafta neler var? Şimdiden inceleyerek alacaklarını belirlemek isteyenler için 5 Mart 2021 haberimizin içeriğinde derledik. Özellikle televizyon kampanyası oldukça dikkat çekiyor, bunun yanı sıra daha pek çok kategoride uygun fiyatlar ön plana çıkıyor. İşte güncel kataloğu…

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Mart 2021 Cuma yayınlandı!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Mart 2021 yayınlanır yayınlanmaz vatandaşların ilgi odağı oldu. Yine birbirinden güzel ürünlerde uygun fiyat garantisi sunan, en çok ziyaret edilen marketler zincirinde bu hafta neler var? Stoklarla sınırlı olan ürünleri sabah erken saatlerde gidip alacakların gündemde sıkça araştırdığı BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Mart 2021 haberimizin içeriğinde derledik. Siz de evinizin ihtiyaçları için güncel BİM aktüel kataloğa göz atabilirsiniz.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 MART 2021 CUMA

    blender seti

        buzdolabı

        paşabahçe ürünleri

        oyuncaklar

            ev giyim

            televizyon kampanyası

            mutfak ürünleri
                Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Mart 2021 Cuma yayınlandı! BİM aktüelde bu hafta neler var? Televizyon kampanyası…