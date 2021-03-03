BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Mart 2021 yayınlanır yayınlanmaz vatandaşların ilgi odağı oldu. Yine birbirinden güzel ürünlerde uygun fiyat garantisi sunan, en çok ziyaret edilen marketler zincirinde bu hafta neler var? Stoklarla sınırlı olan ürünleri sabah erken saatlerde gidip alacakların gündemde sıkça araştırdığı BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Mart 2021 haberimizin içeriğinde derledik. Siz de evinizin ihtiyaçları için güncel BİM aktüel kataloğa göz atabilirsiniz.