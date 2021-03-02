Ve belli oldu! Başvuran herkese zamlı ve geri ödemesiz yardım! Anında hesaplara yatırılacak, şartlar koşullar belli oldu!

Devlet tarafından sunulan yardımlar

Hükümet kanadından gelen müjdeli haberlere bakılacak olduğu zaman gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar için bu yıl içerisinde gelen zam oranı ile ödemeler verilecek. Sosyal destek ödemeleri sayesinde kişiler bu zorlu günlerde rahat bir nefes almanın tadına da varabiliyor. Gerekli şartları yerine getiren kişilerin sadece başvuru yapması yeterli olacak. Ardından aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı yanı sıra sosyal hizmetler ve vakıflar genel müdürlüğü tarafından incelemeler yapılacak. İncelemelerden onay alan vatandaşların anında hesaplarına zamlı tutarların ödemeleri yapılacak. Süt ve rapor parası gibi doğum yapan anneler için verilen ödemeler eğer alınmadıysa beş yıl geriye dönük olarak başvuru yaparak da alınabilecek.