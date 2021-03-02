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    • Ekonomi
    • 02.03.2021 13:18
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    • 02.03.2021 13:18
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    Ve belli oldu! Başvuran herkese zamlı ve geri ödemesiz yardım! Anında hesaplara yatırılacak, şartlar koşullar belli oldu!

    Ve belli oldu! Başvuran herkese zamlı ve geri ödemesiz yardım! Devletten müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Müracaat eden herkes için zamlı ve geri ödemesiz olarak destekler anında hesaplara yatırılacak. Kız çocuklarından annelere, engelli olan vatandaşlar yaşlılara kadar herkese dayanak ödemeleri sunuluyor. Üstelik vatandaşlar 5 yıl geçme dönerek ödemeleri de alabilecek. Genç ve yaşlılara ödenen tüm dayanakları sizler için derledik. Vatandaşların yaşanan bu güçlü anlarda azıcık daha mağdur olmasına mani olmak için sunulan takviyeler gelmeye devam ediyor.

    takvim.com.tr
    Ve belli oldu! Başvuran herkese zamlı ve geri ödemesiz yadım!

    Devletten müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Başvuran herkes için zamlı ve geri ödemesiz olarak yardımlar anında hesaplara yatırılacak. Kız çocuklarından annelere, engelli olan vatandaşlardan yaşlılara kadar herkese destek ödemeleri sunuluyor. Engellilerden yaşlı bakımı yapanlara, öksüzlerden hastalara, annelerden kız çocuklarına kadar devlet tarafından takviyeler sunulmaya devam ediyor. 2021 senesinde gelen zamlar koşulları yerine getiren yurttaşlar için geri ödemesiz olarak sunulurken beş sene geriye dönük olarak da ödenmeye devam ediyor. Rapor paralarından, emzirme dayanaklarına kadar akla gelen bir hayli mevzuda takviyeler sunuluyor.

    Vatandaşların yaşanan bu güçlü anlarda azıcık daha mağdur olmasına mani olmak için sunulan takviyeler gelmeye devam ediyor. Pandemi yarıyıllarının daha tesirsiz bir hale gelmesi, insanların ekonomik anlamda bu kadar güçlük sürüklemesine mani olmak için sosyal takviyeler bu sene içerisinde de sürat kesmeden verilmeye devam ediyor.

    Devlet tarafından sunulan yardımlar

    Hükümet kanadından gelen müjdeli haberlere bakılacak olduğu zaman gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar için bu yıl içerisinde gelen zam oranı ile ödemeler verilecek. Sosyal destek ödemeleri sayesinde kişiler bu zorlu günlerde rahat bir nefes almanın tadına da varabiliyor. Gerekli şartları yerine getiren kişilerin sadece başvuru yapması yeterli olacak. Ardından aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı yanı sıra sosyal hizmetler ve vakıflar genel müdürlüğü tarafından incelemeler yapılacak. İncelemelerden onay alan vatandaşların anında hesaplarına zamlı tutarların ödemeleri yapılacak. Süt ve rapor parası gibi doğum yapan anneler için verilen ödemeler eğer alınmadıysa beş yıl geriye dönük olarak başvuru yaparak da alınabilecek.

        Tedavi için gerekli olan yol masrafları

        232 TL değerinde süt paraları

        536 bin kişi için verilecek bakım ödemeleri

        İş görmezlik durumlarında yapılan ödeme

        Yetim kız çocukları için çeyiz ödemeleri

        Yetimlere verilen harçlıklar

        Cenaze ödemeleri

        Tüberküloz ve SSPE hastaları ödemeleri

        Emekli olamayanlar için iade verilmeye devam ediyor.
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        Haberler Ekonomi Ve belli oldu! Başvuran herkese zamlı ve geri ödemesiz yardım! Anında hesaplara yatırılacak, şartlar koşullar belli oldu!