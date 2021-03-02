Milyonlarca kişi için şuanda harekete geçildi! Devlet bu paraları anında hesaba yatıracak! Emekli, çalışan, işsiz..

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren 2021 merkezi yönetim bütçesine göre milyonlarca çalışan için teşvik verilecek. Çalışma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda uygulanan Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı kapsamında 10 milyon çalışan 2021'de işveren prim teşvikinden yararlanacak. Hazine tarafından verilecek teşvikin 2023'te 11 milyon çalışana ulaşması hedefleniyor. Gelecek yıl 12.7 milyon emekliye de bayram ikramiyesi hazırlığı var. Bütçeden 10 milyon çalışana işveren prim teşviki çıktı. Hazine tarafından verilecek teşvikin 2023'te 11 milyon çalışana ulaşması hedefleniyor. Gelecek yıl 12.7 milyon emekliye de bayram ikramiyesi hazırlığı var Hazine'ce verilecek bu teşvikten 2022'de 10 milyon 500 bin, 2023'te de 11 milyon çalışan faydalanacak.
İŞBAŞI EĞİTİMLERİNE DEVAM
Bu yıl 300 bin kişinin yararlandığı ve binlerce kişiye ekmek kapısı açan işbaşı eğitim programlarına gelecek yıl 347 bin kişi katılacak. Bir sonraki yıl 365 bin kişi, 2023'te de 383 bin kişi işbaşı eğitimlerinden yararlanacak. İşbaşı eğitim programlarından yararlanan kadın sayısının gelecek yıl 144 bine, 2023'te de 192 bine ulaşması planlanıyor.
Mesleki eğitim programlarından yararlananların sayısı sırasıyla gelecek yıl 93 bin, 2022'de 97 bin, 2023'te 102 bini geçecek. Mesleki eğitim programlarından yararlanan kadın sayısı gelecek yıl 74 bin 750'ye çıkacak. Ar-Ge prim teşvikinden yararlanacak kişi sayısı gelecek yıl 96 bin, 2022'de 97 bin, 2023'te 98 bin olacak. Gelecek yıl 7.6 milyon vatandaşın genel sağlık sigortası primi devlet tarafından karşılanacak. 1.5 milyon kişiye elektrik tüketim desteği verilecek. Eşini kaybeden 115 bin kadına nakdi yardım yapılacak ve 3.5 milyon çocuk için şartlı nakit transferi gerçekleştirilecek. Muhtaç durumdaki eşi vefat eden kadınlara aylık 325 lira olmak üzere 2 aylık periyodlarla yardım yapılıyor.
İSTİHDAM İÇİN 35.4 MİLYAR ÖDENEK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine göre istihdam için 35 milyar 434 milyon lira ödenek öngörülürken, bu tutar 2022'de 41 milyar lira, 2023'te 47 milyar lira olarak hedeflendi. Sosyal güvenlik için gelecek yıl 69 milyar lira aktarılırken, bir sonraki yıl bu tutar 65.8 milyar lira olacak. Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımı ve özel eğitim için gelecek yıl 12.7 milyar lira, 2022'de 13.9 milyar lira ve 2023'te de yaklaşık 15 milyar lira destek sağlanacak. Çocukların korunması ve gelişimi için her yıl yaklaşık 4.5 milyar lira, aktif ve sağlıklı yaşam için 1.5 milyar lira, kadının güçlenmesi için de 450 milyon lira ödenek öngörülüyor.