Milyonlarca kişi için şuanda harekete geçildi! Devlet bu paraları anında hesaba yatıracak! Emekli, çalışan, işsiz..

Yeni Emekli Olanlar

12.3 milyon emeklimiz verilen bu ikramiyelerden yararlanma hakkına sahiptir. İki maaş, sürekli iş görememezlik aylığı alan ya da vefat eden emeklilerin durumlarından söz ettikten sonra sıra geliyor yeni emekli olanlara. Yani Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek olan ikramiyelerden yeni emekli olan vatandaşlarımız da yararlanabilecektir. Emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek olan ikramiyelerden yeni emekliler de yararlanabilir.

Kanuna göre yeni emekli olanların ikramiye alabilmeleri için bu tarihte gelir ya da aylık alıyor olmaları gerekmektedir. Örneğin sigorta primi dolan bir emekli kuruma dilekçe vererek emekli olmayı talep etti. Kendisinin maaşa bağlanması ise Kurban bayramını buldu. Ramazan bayramında şahsa henüz maaş bağlanmadığından dolayı kendisinin emekli ikramiyesi alma hakkı sadece Kurban bayramı için olacaktır. Geriye dönük Ramazan bayramı için ikramiye talep etme hakkı bulunmamaktadır. Ancak 2020 yılında bu şahıs hem Ramazan bayramında hem de Kurban bayramında ikramiye ödemesi alabilecektir.

Kaynak: (Sabah)