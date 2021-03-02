Emekli ikramiye şartları belli oldu başvuru yapmaya gerek yok... Ve artık netleşti! Bu yıl çift ödenecek!

En az maaş 1.500 TL oldu

Yeni emekliler için avantajlar sadece ikramiye ile sınırlı değil. Emekli maaşı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor. Bu miktardan daha az maaş ödenmiyor. 2020 yılında pandemi destekleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1000 TL'den 1.500 TL'ye çıkartılmıştı.

Promosyon ödeniyor

Ayrıca maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor.

3 yıllık taahhütle verilen promosyonun tutarı, maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlarda ise en düşük 750 lira oluyor. Seçilen bankaya göre alınabilecek promosyon bin 600 liraya kadar çıkıyor.