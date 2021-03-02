Emekli ikramiye şartları belli oldu başvuru yapmaya gerek yok... Ve artık netleşti! Bu yıl çift ödenecek!

SSK ve Bağkur emeklisi her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 TL emekli ikramiyesi alıyor. Emekli ikramiyesi, maaş ne olursa olsun tüm emeklilere eşit şekilde ödeniyor. Sadece eşinden ya da babasından ölüm maaşı alanlar için aylık oranlarına göre ödeme yapılıyor. Ramazan bayramından önce emeklilik kararı alınanlara bu yıl çift ikramiye ödenecek. İkramiye alabilmek için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yok. Emekli olan herkesin maaş hesabına paralar belirlenen takvimde yatırılıyor. Paranın yatırılacağı günü SGK yetkilileri önceden açıklıyor. Peki ikramiye almanın şartları neler? Başvuru yapmaya gerek var mı? Bankaların promosyon ücretleri ne kadar?
Başvuruya gerek yok
İkramiye alabilmek için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yok. Emekli olan herkesin maaş hesabına paralar belirlenen takvimde yatırılıyor. Paranın yatırılacağı günü SGK yetkilileri önceden açıklıyor. Emekli maaşı hesaplanırken çalışılan dönemde SGK'ya bildirilen tüm kazançlar dikkate alınıyor. Bunun için üç ayrı dönemde hesaplama yapılıyor. 2000 yılı öncesi 2000 ve 2008 yılları arası ve 2008 sonrası için farklı aylık bağlama oranları kullanılıyor. Üç hesaplama toplanarak emekli maaşı oluşturuluyor.
En az maaş 1.500 TL oldu
Yeni emekliler için avantajlar sadece ikramiye ile sınırlı değil. Emekli maaşı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor. Bu miktardan daha az maaş ödenmiyor. 2020 yılında pandemi destekleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1000 TL'den 1.500 TL'ye çıkartılmıştı.
Promosyon ödeniyor
Ayrıca maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor.
3 yıllık taahhütle verilen promosyonun tutarı, maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlarda ise en düşük 750 lira oluyor. Seçilen bankaya göre alınabilecek promosyon bin 600 liraya kadar çıkıyor.