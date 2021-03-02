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    • Ekonomi
    • 03.03.2021 08:07
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    • 03.03.2021 08:07
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    Emekli ikramiye şartları belli oldu başvuru yapmaya gerek yok... Ve artık netleşti! Bu yıl çift ödenecek!

    Emeklilere her yıl ödenen ikramiye bu yıl çift ödenecek. Mayıs ayından önce emekli olanlar da çifte ikramiyeden yararlanabilecek. Peki ikramiyeyi almak için başvuruya gerek var mı? Mayıs ayından önce emekli olanlar yılı için iki ikramiye birden alacaklar. Bu tarihten sonra emekli olanlar eğer bayramını geçirmemişlerse bu kez tek ikramiye alacaklar. öncesi yapılacak olan emekli ikramiye ödemeleri hakkında açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , emekli maaşları ile ikramiyelerin beraber yatırılacağını duyurdu. Ödemelerini toplu alacak olan emekliler için bir diğer açıklama ise 'ndan geldi. Açıklamada bulunan banka, emeklilerin maaşlarını ne zaman alacağını resmi internet sitesinden açıkladı.

    takvim.com.tr
    Emekli ikramiye şartları belli oldu başvuru yapmaya gerek yok

    SSK ve Bağkur emeklisi her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 TL emekli ikramiyesi alıyor. Emekli ikramiyesi, maaş ne olursa olsun tüm emeklilere eşit şekilde ödeniyor. Sadece eşinden ya da babasından ölüm maaşı alanlar için aylık oranlarına göre ödeme yapılıyor. Ramazan bayramından önce emeklilik kararı alınanlara bu yıl çift ikramiye ödenecek. İkramiye alabilmek için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yok. Emekli olan herkesin maaş hesabına paralar belirlenen takvimde yatırılıyor. Paranın yatırılacağı günü SGK yetkilileri önceden açıklıyor. Peki ikramiye almanın şartları neler? Başvuru yapmaya gerek var mı? Bankaların promosyon ücretleri ne kadar?


    Başvuruya gerek yok

    İkramiye alabilmek için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yok. Emekli olan herkesin maaş hesabına paralar belirlenen takvimde yatırılıyor. Paranın yatırılacağı günü SGK yetkilileri önceden açıklıyor. Emekli maaşı hesaplanırken çalışılan dönemde SGK'ya bildirilen tüm kazançlar dikkate alınıyor. Bunun için üç ayrı dönemde hesaplama yapılıyor. 2000 yılı öncesi 2000 ve 2008 yılları arası ve 2008 sonrası için farklı aylık bağlama oranları kullanılıyor. Üç hesaplama toplanarak emekli maaşı oluşturuluyor.

    En az maaş 1.500 TL oldu

    Yeni emekliler için avantajlar sadece ikramiye ile sınırlı değil. Emekli maaşı bağlananlar, en az bin 500 lira aylık gelire kavuşuyor. Bu miktardan daha az maaş ödenmiyor. 2020 yılında pandemi destekleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1000 TL'den 1.500 TL'ye çıkartılmıştı.

    Promosyon ödeniyor

    Ayrıca maaşı bağlanır bağlanmaz taahhüdünü verip promosyonunu alabiliyor.

    3 yıllık taahhütle verilen promosyonun tutarı, maaşı bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda en az 625 lira, 2 bin 500 liranın üstünde olanlarda ise en düşük 750 lira oluyor. Seçilen bankaya göre alınabilecek promosyon bin 600 liraya kadar çıkıyor.

        Hangi banka ne kadar emekli promosyonu ödüyor?

        Akbank: 850, 1.050, 1.250 lira.

        Denizbank: 675, 850, 1.000 lira. (Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.)

        Fibabank: 500, 625, 750 lira.

        Garanti: 800, 1.000, 1.200 lira.

        Halkbank: 500, 625, 750 lira.

        İNG Bank: 500, 625, 750 lira. (Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda 1.800 lira. 750 liraya varan promosyona ilaveten Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek bin 800, toplamda ise 2 bin 550 liraya varan promosyon alınabiliyor.)

        İş Bankası: 750, 875, 1.000 lira.

        QNB Finansbank: 1.000, 1.300, 1.600 lira.

        Vakıfbank: 500, 625, 750 lira.

        Yapı Kredi: 1.000, 1.250, 1.500 lira.

        Ziraat Bankası: 500, 625, 750 lira.

        EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

        1000 TL olarak yapılan emeklilik ikramiyelerine zam beklentisi her geçen gün daha çok artmaktadır. Yaşanılan pandemi süreci ile birlikte maddi zorluklar yaşamaya başlayan emekliler, emekli ikramiyesine yapılacak zam ile birlikte rahat bir nefes almayı hedefliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun tasarısı olarak sunulan yeni emekli ikramiyesi hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Tasarı olarak bulunan zam konusu yürürlüğe girmesi halinde ikramiyeler 500 TL artarak 1500 TL'yi bulacak. Herkes yapılması beklenen bu zam ile ilgili resmi açıklama yapılmazken, 500 TL'lik ikramiyeden herkesin yararlanıp yararlanmayacağı büyük merak konusu oldu.

            KİMLER YARARLANABİLECEK?

            Bayram ikramiyesi alan kişiler devlet tarafından belirlenen şartları yerine getiren kişilerdir. Bu kişiler şu şekildedir:

            SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklisi olan kişiler, Ölüm aylığı alan kişiler, Şehit yakınları ve gazi olan kişiler, Şeref aylığı alan kişiler, Geçici köy korucuları, Harp malullüğü alan er ve erbaşlar, Savaş gazileri, Şampiyon sporcular, Terörden zarar görmesi nedeniyle aylığa bağlanmış olan kişiler.

            BAKAN SELÇUK AÇIKLADI! ÖDEMELER BİRLİKTE YATACAK!

            Kurban bayramı öncesi yapılacak olan emekli ikramiye ödemeleri hakkında açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli maaşları ile ikramiyelerin beraber yatırılacağını duyurdu. Ödemelerini toplu alacak olan emekliler için bir diğer açıklama ise Ziraat Bankası'ndan geldi. Açıklamada bulunan banka, emeklilerin aaşlarını ne zaman alacağını resmi intenet sitesinden açıkladı.
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            Haberler Ekonomi Emekli ikramiye şartları belli oldu başvuru yapmaya gerek yok... Ve artık netleşti! Bu yıl çift ödenecek!