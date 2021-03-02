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    • Ekonomi
    • 02.03.2021 08:56
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    • 02.03.2021 08:57
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    21 ve 13.2 lira serice düştü! Yüzde 3,5'e varan inişi baş döndürüyor! 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek ...

    Geçtiğimiz hafta hafif yükseliş gösteren dün yüzde 3,5'e yakın düşüşle dikkatleri aniden üzerine çekti. Fiyatlarda inişli çıkışlı seyir devam ediyor ve son değişimler sabah saatleriyle birlikte araştırılıyor. Dün altın piyasasında, en düşük 408 bin 500 lirayı, en yüksek ise 415 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 408 bin 500 liradan tamamladı. Dün çeyrek altın 21 lira ve gram altın 13.2 lira düşüşle günü kapattı. İşte 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları...

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında dün yaşanan büyük düşüşün ardından sabah saatleriyle birlikte alış satış fiyatlarının güne nasıl başladığı merak ediliyor. Dün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 408 bin 500 liraya geriledi. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 657,00 lira, Cumhuriyet altını 2.691,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,15 düşüşle 405,30 liradan işlem gördü. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte alış satış fiyatlarında son durum...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma ve pazartesi itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    CUMA PAZARTESİ
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 418,30 418,50 405,10 405,30
    Cumhuriyet Ata Lira 2.756,00 2.777,00 2.670,00 2.691,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 381,50 385,50 369,50 373,50
    Lira(Tam) Ziynet 2.694,00 2.714,00 2.609,00 2.629,00
    Yarım Ziynet 1.347,00 1.357,00 1.305,00 1.315,00
    Çeyrek Ziynet 673,00 678,00 652,00 657,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 3,15 azalışla 405,30 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 657,00 lira, Cumhuriyet altını 2.691,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,15 düşüşle 405,30 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 408 BİN 500 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 408 bin 500 liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 408 bin 500 lirayı, en yüksek ise 415 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 408 bin 500 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 982 milyon 500 bin 727,09 lira, işlem miktarı ise 2.370,50 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 21 milyon 885 bin 787,85 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        ALTININ ONSU 1.737,65 DOLAR

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,50 düşüşle 408 bin 500 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,2978 lira, satışta 7,3270 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3657 lira, satışta 7,3952 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2037, sterlin/dolar paritesi 1,3930, dolar/yen paritesi de 106,57 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,48 artarak 64,65 dolardan işlem görüyor.

            PETROL VE ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

            ABD Temsilciler Meclisi'nin 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki koronavirüs yardım paketini onaylayarak Senato'ya göndermesinin ardından yükselen petrol fiyatları, en büyük petrol ithalatçısı Çin'in Şubat ayı Caixin imalat satın alma yöneticileri endeksi verisinin düşmesinin de etkisiyle hafif geriledi.

            Emtia piyasalarında 1,716 dolar ile Haziran ayından bu en düşük düzeyi görmesinin ardından, küresel piyasalarda doların zayıflaması ve ABD Temsilciler Meclisi'nin koronavirüs yardım paketini onaylamasıyla, hafif toparlanarak 1,750 doların üzerine dönen altın fiyatları da 1,740 dolar düzeyine döndü.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.48 artışla 64.94 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.21 artışla 61.74 dolar,

            - altın yüzde 0.76 artışla 1,740.22 dolar,

            - gümüş yüzde 1.44 artışla 26.90 dolar,

            - bakır yüzde 3.79 düşüşle 9,000.00 dolar,

            - platin yüzde 1.98 artışla 1,209.69 dolar,

            - paladyum yüzde 1.96 artışla 2,363.29 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 405 liraya, çeyrek altın 680 liraya, Cumhuriyet altını da 2,721 liraya geriledi.
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            Haberler Ekonomi 21 ve 13.2 lira serice düştü! Yüzde 3,5'e varan inişi baş döndürüyor! 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları...