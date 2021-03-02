Altın fiyatlarında dün yaşanan büyük düşüşün ardından sabah saatleriyle birlikte alış satış fiyatlarının güne nasıl başladığı merak ediliyor. Dün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 408 bin 500 liraya geriledi. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 657,00 lira, Cumhuriyet altını 2.691,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,15 düşüşle 405,30 liradan işlem gördü. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte alış satış fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?