Bu bankalarda hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! 1- 2 ve 3 ay ertelemeli olarak tek tıkla binlerce lira alabilirsiniz. Ziraat Bankası ve VakıfBank resmen açıkladı. Kredi çekecek herkesi ilgilendiriyor. Vatandaşlar ev, araba almak veya ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine en uygun kredi seçeneğini ve düşük faiz oranlarını araştırıyor. Kredi geri ödeme şartları da bu konuda büyük önem taşıyor. Kredi çekmek isteyenlerin ilk tercihi faiz oranlarının daha düşük olması nedeniyle devlet bankaları oluyor. Ziraat Bankası ve VakıfBank'tan kredi çekmek isteyenler güncel kredi faiz oranlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte bankaların güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası konut kredisi:
Bankanın beş farklı konut kredisi bulunuyor. Bunlar; Emeklinin Artı Kredisi, Çalışanın Artı Kredisi, Konut Ürün Paketi, Sıfır Konut Kredisi ve Konut Kredisi...
Çalışanın artısı konut kredisi: 1,47
Emeklinin artısı konut kredisi: 1,47
Konut kredisi: 1,52
Konut ürün paketi: 1,47
Sıfır Konut Kredisi: 1.42
Ziraat Bankası Tüketici Kredisi: Bankanın dört farklı tüketici paketi bulunuyor. Tüketici faiz oranları bu paketlere göre değişiyor. Bu paketler; Çalışanın Artı Kredisi, Emeklinin Artı Kredisi, Tüketici Kredisi ve Tüketici Kredisi olarak veriliyor.
Çalışanın artısı tüketici kredisi: 1,58
Emeklinin artısı tüketici kredisi: 1,58
Tüketici kredisi: 1.68
Tüketici ürün paketi: 1,64