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    • 02.03.2021 09:20
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    Bu bankalarda hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! 1- 2 ve 3 ay ertelemeli olarak tek tıkla binlerce lira alabilirsiniz

    Bu bankalarda hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! 1- 2 ve 3 ay ertelemeli olarak tek tıkla binlerce lira alabilirsiniz. Kredi kullanacak vatandaşlar en düşük faiz oranını inceliyor. ve 'tan ev, araç ve lüzum kredisi sürüklemek isteyen kişiler kredi faiz oranlarının ne kadar olduğunu ve geri ödeme koşullarını merak ediyor. VakıfBank'tan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için 1- 2 ve 3 aylık ertelemeli kredi seçeneği de sunuluyor. İşte ev almak, araç almak isteyen ve çeşitli ihtiyaçları için kredi kullanacak banka müşterileri için faiz oranları... kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir.

    takvim.com.tr
    1- 2 ve 3 ay ertelemeli olarak tek tıkla binlerce lira alabilirsiniz

    Bu bankalarda hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! 1- 2 ve 3 ay ertelemeli olarak tek tıkla binlerce lira alabilirsiniz. Ziraat Bankası ve VakıfBank resmen açıkladı. Kredi çekecek herkesi ilgilendiriyor. Vatandaşlar ev, araba almak veya ihtiyaçlarını karşılamak için kendilerine en uygun kredi seçeneğini ve düşük faiz oranlarını araştırıyor. Kredi geri ödeme şartları da bu konuda büyük önem taşıyor. Kredi çekmek isteyenlerin ilk tercihi faiz oranlarının daha düşük olması nedeniyle devlet bankaları oluyor. Ziraat Bankası ve VakıfBank'tan kredi çekmek isteyenler güncel kredi faiz oranlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte bankaların güncel ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları...

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    Ziraat Bankası konut kredisi:

    Bankanın beş farklı konut kredisi bulunuyor. Bunlar; Emeklinin Artı Kredisi, Çalışanın Artı Kredisi, Konut Ürün Paketi, Sıfır Konut Kredisi ve Konut Kredisi...

    Çalışanın artısı konut kredisi: 1,47

    Emeklinin artısı konut kredisi: 1,47

    Konut kredisi: 1,52

    Konut ürün paketi: 1,47

    Sıfır Konut Kredisi: 1.42



    Ziraat Bankası Tüketici Kredisi: Bankanın dört farklı tüketici paketi bulunuyor. Tüketici faiz oranları bu paketlere göre değişiyor. Bu paketler; Çalışanın Artı Kredisi, Emeklinin Artı Kredisi, Tüketici Kredisi ve Tüketici Kredisi olarak veriliyor.

    Çalışanın artısı tüketici kredisi: 1,58

    Emeklinin artısı tüketici kredisi: 1,58

    Tüketici kredisi: 1.68

    Tüketici ürün paketi: 1,64



        Ziraat Bankası taşıt kredisi: Diğer taşıt kredisi ürün paketi, kaskolu, kaskosuz ve taşıt ürün paketi olarak farklı kategorilerde verilerek oranları değişiyor.

        Taşıt kredisi (Kaskolu) : 1.64

        Taşıt kredisi (Kaskosuz) : 1.66

        VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

        Vakıfbank İhtiyaç Kredisi: Bankanın resmi internet sitesinde bulunan ihtiyaç kredisi kampanyasının oranı aşağıda yer almaktadır. Vakıfbank'ın bu ihtiyaç kredisi dışında farklı faiz oranları uyguladığı; emekliye, avukatlara kamuya özel gibi birçok farklı ihtiyaç kredisi bulunuyor.

        İhtiyaç kredisi: 1.52

        VakıfBank'tan 20 bin lira ihtiyaç kredisi çeken kişi yüzde 1,52 faiz oranı ve 36 ay vade ile aylık 762 lira taksitle toplam 27 bin 555 lira geri ödeyecek.

        Vakıfbank taşıt kredisi: Bankanın taşıt kredisi kampanyası sıfır ve 2. el durumuna göre değişiyor.

        Sıfır taşıt kredisi: 1.48

        İkinci el taşıt kredisi: 1.48

        Vakıfbank Konut Kredisi: Bankanın resmi internet sitesinde yer alan konut kredisi faiz oranları; TSK Personeline Özel, Oyak Üyelerine Özel, Yeşil Konut Kredisi, Kentsel Dönüşüm Kredisi gibi çeşitli krediler veriliyor. Bu kredilerde faiz oranları değişiklik gösteriyor.

        SarıPanjur Konut Kredisi: 1.34

        Ev Kredisi Nasıl Alınır?

        Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

        Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.

        Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.

            Ev Kredisi Şartları Nelerdir?

            Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.
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            Haberler Ekonomi Bu bankalarda hesabı olan herkesi ilgilendiriyor! 1- 2 ve 3 ay ertelemeli olarak tek tıkla binlerce lira alabilirsiniz