Emeklilerin gözü KPDK'da: Eğer karar çıkarsa 461 TL aile yardımı alacaklar

Bağ- Kur borcu olup da başvuru yapmayanların prim borçları Sosyal Güvenlik Kurumu'nca otomatik olarak silindi, bu borçlara ilişkin hizmet süreleri de donduruldu. Borcu silinenlerden emekliliğe hak kazananların aylıkları bu ay başlıyor. HAZAL ATEŞ