Emeklilerin gözü KPDK'da: Eğer karar çıkarsa 461 TL aile yardımı alacaklar

Milyonlarca emeklinin gündeminde aile yardımı var.
Bu ay toplanması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), memurlar kadar emeklileri de heyecanlandırıyor.
2. FORMÜL TOPLU SÖZLEŞME
Milyonlarca emeklinin gündeminde aile yardımı var.
Bu ay toplanması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), memurlar kadar emeklileri de heyecanlandırıyor.
2. FORMÜL TOPLU SÖZLEŞME
Emekliler, başta aile yardımı olmak üzere pek çok talebinin bu toplantının gündemine alınıp karara bağlanmasını bekliyor.
KPDK'dan sonuç çıkmazsa, konunun Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme masasına taşınması isteniyor.
Talep hayata geçerse, memurlara eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımı, emeklilikte de devam edecek.
NE KADAR ÖDENİYOR?
Halen memurlara çalışmayan eş için 376,83 lira aile yardımı ödeniyor.
Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 88,29, 6 yaş üstü için 42,45 lira.
Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak.
Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 461,73 lira aile yardımı alacak.
SSK'LILAR DA BEKLİYOR
Aile yardımı talebinin kapsamı sadece memur emeklileri ile sınırlı değil. SSK emeklileri de aile yardımı beklentisi taşıyor.
Türkiye Emekliler Derneği de "İşçi ve memurlara çalışırken ödenen aile yardımı emeklilikte de devam etsin" sözleriyle konuyu gündeme taşımıştı.
BORCU SİLİNEN MAAŞA KAVUŞUYOR
Borçlulara birçok avantaj sağlayan yapılandırma ile Bağ- Kur'lulara primleri için yapılandırma, dondurma, ihya kolaylığı getirildi.
Bağ- Kur borcu olup da başvuru yapmayanların prim borçları Sosyal Güvenlik Kurumu'nca otomatik olarak silindi, bu borçlara ilişkin hizmet süreleri de donduruldu. Borcu silinenlerden emekliliğe hak kazananların aylıkları bu ay başlıyor. HAZAL ATEŞ