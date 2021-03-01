Can suyu olacak! VakıfBank yeni destek paketini duyurdu! 250'nin altında çalışanı olanlar... VakıfBank KOBİ'lere yönelik 250 milyon dolarlık yeni destek paketi hazırladı. Konu hakkında açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih "Küresel anlamda belirsizliklerin devam ettiği bu süreçte, Dünya Bankası ile yıllardır devam eden iş birliğimizin devamı niteliğinde uygun maliyetli ve uzun vadeli yeni bir kaynak getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

VakıfBank açıklamasına göre, Türkiye'de salgının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla Dünya Bankası'ndan uzun vadeli kaynak temin eden Banka, işletmelere özel hazırladığı paketle reel sektöre destek olmaya devam ediyor. Salgın Destek Paketinden, Dünya Bankası KOBİ tanımına uyan 250'nin altında çalışan sayısına sahip gerçek ve tüzel kişi işletmeleri faydalanabilecek.