1 Mart Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 1.280,40 1.164,00 10,00 Ford Otosan 188,00 175,10 7,37 Kartonsan 75,85 70,70 7,28 Otokar 379,10 357,00 6,19 İndeks Bilgisayar 23,80 22,42 6,16 Net Holding 4,67 4,40 6,14 Şişe Cam 7,56 7,13 6,03 Ege Gübre 237,10 224,70 5,52 Bursa Çimento 4,63 4,39 5,47 Bizim Mağazaları 14,41 13,72 5,03 Tofaş Oto Fabrikası 36,32 34,66 4,79 Logo Yazılım 137,40 131,20 4,73 GSD Holding 2,47 2,37 4,22 Netaş Telekomünikasyon 30,54 29,36 4,02 Akiş GMYO 3,03 2,92 3,77 Gözde Girişim 6,43 6,20 3,71 Borusan Mannesmann 30,20 29,14 3,64 Doğuş Otomotiv 32,22 31,10 3,60 Alarko GMYO 24,90 24,04 3,58 Hektaş 29,60 28,60 3,50

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 1.244.957.502 Türk Hava Yolları 773.449.606 Koza Altın 627.571.554 Garanti Bankası 499.777.512 Gübre Fabrikaları 447.931.332 Sasa Polyester 363.252.554 Pegasus 305.480.143 Kardemir (D) 266.968.650 Karsan Otomotiv 244.311.945 Petkim 240.831.776 Tüpraş 221.185.520 Akbank 194.012.396 Emlak Konut GMYO 192.516.463 Odaş Elektrik 190.128.279 Vakıflar Bankası 186.955.553 Sabancı Holding 177.217.791 TAV Havalimanları 173.748.484 Doğan Holding 172.153.370 Ford Otosan 169.519.088 ASELSAN 168.156.256

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi Kordsa Teknik Tekstil oldu.

Kordsa Teknik Tekstil hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: