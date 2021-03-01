1 Mart Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|1.280,40
|1.164,00
|10,00
|Ford Otosan
|188,00
|175,10
|7,37
|Kartonsan
|75,85
|70,70
|7,28
|Otokar
|379,10
|357,00
|6,19
|İndeks Bilgisayar
|23,80
|22,42
|6,16
|Net Holding
|4,67
|4,40
|6,14
|Şişe Cam
|7,56
|7,13
|6,03
|Ege Gübre
|237,10
|224,70
|5,52
|Bursa Çimento
|4,63
|4,39
|5,47
|Bizim Mağazaları
|14,41
|13,72
|5,03
|Tofaş Oto Fabrikası
|36,32
|34,66
|4,79
|Logo Yazılım
|137,40
|131,20
|4,73
|GSD Holding
|2,47
|2,37
|4,22
|Netaş Telekomünikasyon
|30,54
|29,36
|4,02
|Akiş GMYO
|3,03
|2,92
|3,77
|Gözde Girişim
|6,43
|6,20
|3,71
|Borusan Mannesmann
|30,20
|29,14
|3,64
|Doğuş Otomotiv
|32,22
|31,10
|3,60
|Alarko GMYO
|24,90
|24,04
|3,58
|Hektaş
|29,60
|28,60
|3,50
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.244.957.502
|Türk Hava Yolları
|773.449.606
|Koza Altın
|627.571.554
|Garanti Bankası
|499.777.512
|Gübre Fabrikaları
|447.931.332
|Sasa Polyester
|363.252.554
|Pegasus
|305.480.143
|Kardemir (D)
|266.968.650
|Karsan Otomotiv
|244.311.945
|Petkim
|240.831.776
|Tüpraş
|221.185.520
|Akbank
|194.012.396
|Emlak Konut GMYO
|192.516.463
|Odaş Elektrik
|190.128.279
|Vakıflar Bankası
|186.955.553
|Sabancı Holding
|177.217.791
|TAV Havalimanları
|173.748.484
|Doğan Holding
|172.153.370
|Ford Otosan
|169.519.088
|ASELSAN
|168.156.256
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi Kordsa Teknik Tekstil oldu.
Kordsa Teknik Tekstil hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden hisse senedi
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,18
|24,40
|-0,90