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    • 01.03.2021 15:38
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    1 Mart Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 10,00 oranında 1.280,40'dan yükselerek işlem gördü. 1 Mart Pazartesi 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? BJKAS hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    1 Mart borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Konya Çimento 1.280,40 1.164,00 10,00
    Ford Otosan 188,00 175,10 7,37
    Kartonsan 75,85 70,70 7,28
    Otokar 379,10 357,00 6,19
    İndeks Bilgisayar 23,80 22,42 6,16
    Net Holding 4,67 4,40 6,14
    Şişe Cam 7,56 7,13 6,03
    Ege Gübre 237,10 224,70 5,52
    Bursa Çimento 4,63 4,39 5,47
    Bizim Mağazaları 14,41 13,72 5,03
    Tofaş Oto Fabrikası 36,32 34,66 4,79
    Logo Yazılım 137,40 131,20 4,73
    GSD Holding 2,47 2,37 4,22
    Netaş Telekomünikasyon 30,54 29,36 4,02
    Akiş GMYO 3,03 2,92 3,77
    Gözde Girişim 6,43 6,20 3,71
    Borusan Mannesmann 30,20 29,14 3,64
    Doğuş Otomotiv 32,22 31,10 3,60
    Alarko GMYO 24,90 24,04 3,58
    Hektaş 29,60 28,60 3,50

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

    (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
    Şişe Cam 1.244.957.502
    Türk Hava Yolları 773.449.606
    Koza Altın 627.571.554
    Garanti Bankası 499.777.512
    Gübre Fabrikaları 447.931.332
    Sasa Polyester 363.252.554
    Pegasus 305.480.143
    Kardemir (D) 266.968.650
    Karsan Otomotiv 244.311.945
    Petkim 240.831.776
    Tüpraş 221.185.520
    Akbank 194.012.396
    Emlak Konut GMYO 192.516.463
    Odaş Elektrik 190.128.279
    Vakıflar Bankası 186.955.553
    Sabancı Holding 177.217.791
    TAV Havalimanları 173.748.484
    Doğan Holding 172.153.370
    Ford Otosan 169.519.088
    ASELSAN 168.156.256

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi Kordsa Teknik Tekstil oldu.

    Kordsa Teknik Tekstil hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) Değer kaybeden hisse senedi Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kordsa Teknik Tekstil 24,18 24,40 -0,90

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    Haberler Ekonomi 1 Mart Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?