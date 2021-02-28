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    Yeni emekliye 2 bin lira: Çift ikramiye ödenecek

    Emekliler her yıl Ramazan ve bayramlarında 1000 TL ikramiye alıyor. Bu ikramiye maaşı ne olursa olsun tüm emeklilere eşit şekilde ödeniyor. Sadece eşinden ya da babasından ölüm maaşı alanlar için aylık oranlarına göre ödeme yapılıyor. İkramiye yeni emekli olmuş vatandaşlara da ödeniyor. Bunun için emeklilik kararı alınmış ve maaşlarının bağlanmış olması gerekiyor.

    Yeni emekliye 2 bin lira

    Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 TL ikramiye alıyor.

    Bu ikramiye maaşı ne olursa olsun tüm emeklilere eşit şekilde ödeniyor.

    Sadece eşinden ya da babasından ölüm maaşı alanlar için aylık oranlarına göre ödeme yapılıyor.

        İkramiye yeni emekli olmuş vatandaşlara da ödeniyor.

        Bunun için emeklilik kararı alınmış ve maaşlarının bağlanmış olması gerekiyor.

        Bu yıl Ramazan bayramı Mayıs ayında idrak edilecek.
            Haberler Ekonomi Yeni emekliye 2 bin lira: Çift ikramiye ödenecek