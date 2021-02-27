Altın toparlanamadan dağıldı ani çöküşü baş döndürüyor! 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altın fiyatları son günlerin çok araştırılanları arasındaki yerini koruyor. Kapalıçarşı'da dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 artışla 418,50 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,94 kazanımla 418,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,87 artışla 2.777,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 647,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 678,00 liraya çıktı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kazanımla 419 bin 100 liradan tamamladı.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|412,80
|413,00
|418,30
|418,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.721,00
|2.742,00
|2.756,00
|2.777,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|378,00
|382,00
|381,50
|385,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.659,00
|2.679,00
|2.694,00
|2.714,00
|Yarım Ziynet
|1.330,00
|1.340,00
|1.347,00
|1.357,00
|Çeyrek Ziynet
|665,00
|670,00
|673,00
|678,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 artışla 418,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 678,00 lira, Cumhuriyet altını 2.777,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,33 yükselişle 418,50 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 419 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 419 bin 100 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 413 bin 500 lirayı, en yüksek ise 422 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 419 bin 100 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 193 milyon 987 bin 92,13 lira, işlem miktarı ise 2.907,20 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 236 milyon 759 bin 494,66 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası,, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.