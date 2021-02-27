Altın toparlanamadan dağıldı ani çöküşü baş döndürüyor! 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altın fiyatları son günlerin çok araştırılanları arasındaki yerini koruyor. Kapalıçarşı'da dün 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 artışla 418,50 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,94 kazanımla 418,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,87 artışla 2.777,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 647,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 678,00 liraya çıktı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kazanımla 419 bin 100 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: