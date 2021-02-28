Azami faiz oranına sahip 32 günlük vadeli mevduat hesabı hangi bankada? 15.000 TL birikimi olanlar 32 gün sonunda kaç TL faiz getirisi elde ederler? Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden değişik olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 senelik vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bankada birikimi olup vadeli mevduat faiz oranlarıyla değerlendirmek isteyenler için sunulan en yüksek faiz oranı birkaç banka tarafından sağlanıyor. Burgan Bank, Odeabank, İNG Bank, Fibabanka tarafından sağlanan faiz oranlarının yanında devlet bankalarının Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın sunduğu imkanlarda Şubat ayı itibariyle değişti.
15.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?
15.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?