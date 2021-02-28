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    • Ekonomi
    • 01.03.2021 08:07
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    • 01.03.2021 08:07
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    Son dakika banka leri damping yaptı! 15.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte faiz kazanç tablosu

    Azami faiz oranına sahip 32 günlük hangi bankada? 15.000 TL birikimi olanlar 32 gün sonunda kaç TL faiz getirisi elde ederler? Devlet bankalarının, özel bankalarının 32 günlük faiz oranları çoğaldı mı? Bankada birikimi olup vadeli oranlarıyla değerlendirmek isteyenler için sunulan azami faiz oranı birkaç banka tarafından sağlanıyor. , , İNG Bank, tarafından sağlanan faiz oranlarının yanında devlet bankalarının , ve 'ın sunduğu imkanlarda Şubat ayı itibariyle değişti. Bankaların sunduğu tüm oranları farklı birikim tutarları üzerinden hesapladık. İşte banka banka 32 günlük faiz oranları listesi.

    takvim.com.tr
    15.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

    Azami faiz oranına sahip 32 günlük vadeli mevduat hesabı hangi bankada? 15.000 TL birikimi olanlar 32 gün sonunda kaç TL faiz getirisi elde ederler? Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden değişik olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 senelik vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bankada birikimi olup vadeli mevduat faiz oranlarıyla değerlendirmek isteyenler için sunulan en yüksek faiz oranı birkaç banka tarafından sağlanıyor. Burgan Bank, Odeabank, İNG Bank, Fibabanka tarafından sağlanan faiz oranlarının yanında devlet bankalarının Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın sunduğu imkanlarda Şubat ayı itibariyle değişti.

    15.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

    15.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır?

        Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        Mevduat Faiz Oranları

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

        Vade Çeşitleri

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

        Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

        Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.

        Mevduat vergisi

        Mevduat vergisi ya da vadeli kazanç mevduat vergisi, bankalardaki mevduatların faiz oranıyla elde ettiği kazançtan, müşterinin hesabına yatmadan alınan vergidir. Yani banka ile anlaşılan faiz üzerinden elde edilen kazanç, vade bitiminde müşteri hesabına yansıtılırken belirlenen stopaj oranı kadar kesinti yapılır. Stopaj kesintisi anaparaya değil sadece vade döneminde kazanılan paraya yapılır. Bu stopaj kesintileri ise daha sonra bankalar tarafından devlete ödenir. Hesap sahibinin vergi ödemek için ayrıca bir işlem yapmasına gerek kalmaz. Peki; mevduat vergisi nasıl hesaplanır? İşte cevabı...

        Mevduat vergisi hesaplama

        Mevduat hesaplarında vergi faiz kazancı üzerinden hesaplanır. Stopaj adı verilen bu vergi türü nihai vergi kapsamındadır ve beyan usulü ödenmez. Dolayısıyla bankalar anapara hariç elde ettiğiniz faiz gelirini hesaplar. Bu kazanç üzerinden belirlenen orandaki vergiyi düşer ve anapara artı net kazancı öder. Bu tutarlar da bankalarca Maliye'ye toplu biçimde aktarılır. Vergi hesaplaması faiz geliri üzerinden yapıldığı için mevduatın faiz gelirinin hesaplanması da kilit öneme sahiptir.

        İşte mevduat faizi hesaplama formülü:

        Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı

        Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı

        Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı
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        Haberler Ekonomi Son dakika banka mevduat faizleri damping yaptı! 15.000 TL birikimi olan 32 günlük faizle kaç TL kazanır? İşte faiz kazanç tablosu