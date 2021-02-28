Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.02.2021 09:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2021 09:52
    ABONE OL

    Bu arabalar sudan ucuz! Sahibinden kendisine ait olan 2. el otomobilleri yarı fiyatına satıyor! İşte teklif fiyatları...

    Araba alacaklar için değerlendirilebilecek fırsatlar arasında bankaların yapmış olduğu satışlar bulunuyor. Gayrimenkul satışları kadar yaygın olmayan araç satışlarında ise 'ın bültenleri ön tasarıya çıkıyor. Halkbank'ın taşıt satış duyuruları için öncelikle yurttaşları bankanın satılık gayrimenkullerini duyuru ettiği '' sayfasına ulaşım sağlayacaklar. Burada bankanın araç satış listesinden kendilerine uygun araç bakacak vatandaşlar, daha sonra başvuru aşamasına geçecekler. Halkbank araç satışlarında her otomobilin satışı yetkili bir şube olur. İhale duyurusunda ve araç satış tablosunda bu şubenin adı bildirilir. Bu şube üzerinden satışa çıkarılan araçlar görülebilir.

    takvim.com.tr
    Bu arabalar sudan ucuz! Sahibinden kendisine ait olan 2. el otomobilleri...

    Şubat ayına özel olarak Halkbank resmi sitesinden yapmış olduğu güncelleme ile çok sayıda araç satışı için ilan yayımladı. Halkbank'a ait olan araçların satışı için yayımlanan duyurularda çok sayıda model araç bulunuyor. Halkbank'ın sitesinden ilan ettiği ve ihale usulü yapılacak satışlar için vatandaşların nasıl bir yol izleyeceğine dair süreç detaylarını adım adım aktarıyoruz. Vatandaşlar öncelikle Halkbank'ın şubelerinden yada internet bankacılığından ihale için başvuruda bulunacaklar. Başvurularını tamamlayanlar bankanın yine internet bankacılık hizmetlerinden yada şubelerinden tekliflerini sunacaklar. En yüksek teklifi veren katılımcı aracı almaya hak kazanacak. Devir teslim işlemleri ise Halkbank şubesinden tamamlanacak.

    HALKBANK'TAN ARAÇ SATIŞ İLANLARI - 2021 ŞUBAT

    Halkbank tarafından ilan edilen araç satışlarında fiyatlar aşağıda yer alan tabloda banka tarafından bildirildi. Bu tabloda yer alan satış fiyatları ilk teklif fiyatları olurken bazı modeller için teklifler verilmiş durumda.

    HALKBANK'TAN ARAÇ SATIŞ İLANLARI - 2021 ŞUBAT ORTASI

        HALKBANK'TAN ARAÇ SATIŞ İLANLARI - 2021 ŞUBAT ORTASI

        HALKBANK'TAN ARAÇ SATIŞ İLANLARI - 2021 ŞUBAT ORTASI

        HALKBANK SATILIK 2. EL ARAÇ SATIŞ İLANLARI İÇİN İHALE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, UCUZ ARAÇ NASIL SATIN ALINIR?

        Halkbank'ın araç satış ilanları için öncelikle vatandaşları bankanın satılık gayrimenkullerini ilan ettiği 'Halkbank Gayrimenkul' sayfasına erişim sağlayacaklar. Burada bankanın araç satış listesinden kendilerine uygun araç bakacak vatandaşlar, daha sonra başvuru aşamasına geçecekler.

        Başvurular ister internet bankacılığı ister banka şubelerinden olacak. Başvurularda vatandaşlar muhammen bedel üzerinden geçici teminat bedeli ödeyecekler. Daha sonra ihale için teklif sunacaklar. Tekliflerin vatandaşlarda kalması durumunda şubelerden işlemleri tamamlayacaklar. Bu sayede piyasa fiyatının çok daha altında, emsal araç fiyatlarından çok daha düşük fiyatlarla ucuz ikinci el araç sahibi olma imkanından yararlanabilecekler.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Bu arabalar sudan ucuz! Sahibinden kendisine ait olan 2. el otomobilleri yarı fiyatına satıyor! İşte teklif fiyatları...