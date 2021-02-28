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    • Ekonomi
    • 28.02.2021 15:21
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    • 28.02.2021 15:21
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    Altın ve dolarda rüzgar ters tepti! Altın ve dolarınız varsa hemen bunu yapmalısınız yoksa... Elinde altın ve doları bulunanlar...

    Altın ve dolarda rüzgar ters tepti! Altın ve dolarınız varsa hemen bunu yapmalısınız yoksa... Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 416 liradan işlem görüyor. Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan , günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 418,6 liradan tamamladı. Koronavirüs pandemisiyle birlikte altına olan talepte patlama yaşanmıştı. Aşırı şekilde seyreden kısa sürede rekor üstüne rekor kırmış ve piyasalarda altın dalgası hakim olmuştu. Altının onsu tarihi yüksek seviyelere çıkarken gram altın da dolardaki yükselişin etkisiyle primlenme her geçen gün artmıştı.

    takvim.com.tr
    Altın ve dolarda rüzgar ters tepti! Altın ve dolarınız varsa hemen...

    Altın ve dolarda rüzgar ters tepti! Altın ve dolarınız varsa hemen bunu yapmalısınız yoksa... Elinde altın ve doları bulunanlar... Altının gram fiyatı 416 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 678 lira, Cumhuriyet altını 2.760 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları 2018 yılında başlayan yükseliş trendini koronavirüs pandemisi döneminde güçlendirdi. 2020 yılında yatırımcıların en çok takip ettiği yatırım enstrümanlarından biri olan altın için 2021 yılı beklentileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Doların küresel düzeyde gerilemesi, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketini destekledi. Altının ons fiyatı 1.810 doları aşarken gram altın 410 TL seviyesinde işlem görüyor. Uzmanlar altın fiyatlarındaki yükseliş değerlendirdi. ABD dolarının önemli para birimleri karşısında zayıflamasından ve ABD Hazine kağıdı getirilerinin düşmesinden destek alan altın fiyatı yukarı hareketini devam ettiriyor.

    ALTIN VE DOLAR RÜZGARI TERS TEPTİ

    Analistler, enflasyonist baskıların yükseleceği ve bu paralelde ABD Merkez Bankası'nın faizleri öngörülenden daha erken artıracağı beklentileriyle tahvil piyasasından çıkışların hızlandığını belirterek, bu durumun oluşturduğu panik havasının küresel çapta hisse senedi ve döviz piyasalarına sıçradığını söyledi.

    Tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcama verileriyle tahvil piyasasının seyrinin izleneceğini kaydetti.

    Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.765 doların altında kalıcılık sağlanması halinde 1.730 doların destek olarak takip edileceğini söyledi.

    ALTIN FİYATLARI İÇİN 2021 YILI BEKLENTİLERİ

    Altın fiyatları 2018 yılında başlayan yükseliş trendini koronavirüs pandemisi döneminde güçlendirdi. 2020 yılında yatırımcıların en çok takip ettiği yatırım enstrümanlarından biri olan altın için 2021 yılı beklentileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar 'Altın fiyatları düşecek mi', 'Altın fiyatları yükselecek mi', 'Altın fiyatları ne kadar' gibi sorulara yanıt ararken A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatları hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.

    DEV TEŞVİK PAKETİNE RAĞMEN ALTIN FİYATLARI YUKARI HAREKETLENMİYOR

    Altın fiyatları için teşvik paketi haberlerine rağmen zayıf bir görüntü çizildiğini ifade eden Karabulut, "Bu özellikle 2020 başlarındaki ve ikinci çeyrekteki hareket kuvvetliydi. İlk etapta altın fiyatları için fonların sıkışmasıyla bir satış baskısı görmüştük. Sonrasında ise faizlerin düşürülmesi ve teşvik paketlerinin etkisiyle kuvvetli bir yukarı yönlü ivme gördük. Fakat 2 trilyona yakın bir teşvik paketinin konuşulmasına rağmen altın fiyatları için bir düşüş hareketi olduğunu görüyoruz" dedi.

        "TEŞVİK PAKETLERİNİN ARTIK SONUNA GELİNDİ"

        Teşvik paketlerinin artık sonuna gelindiğini vurgulayan Karabulut, "Özellikle 1.9 trilyon dolarlık bu teşvik paketinin enflasyon tarafına da olumsuz yansıyabileceği söyleniyor. Diğer taraftan ABD Hazine Bakanı Yellen'ın buna karşın araçların olduğunu belirtiyor. Yani artık teşvik paketlerinin sonuna geldik. Marjinal fiyat hareketlerinin oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz" dedi.

        "ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN 1820 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ"

        Ons altın fiyatları için 1820 dolar seviyesinin önemine dikkat çeken Karabulut, "Bu seviyenin altında kalınması durumunda ons altın fiyatları için 1750 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum" dedi.

        "ALTIN FİYATLARI İÇİN HİKAYENİN SONUNA GELDİK"

        Olumsuz koronavirüs aşısı haberlerinin altın fiyatları için yukarı yönlü bir etki yarattığını ifade eden uzman isim, "Genel itibariyle değerlendirirsek altının hikayesinin sonuna geldik. Hatta ben bitti diye düşünüyorum" dedi.

        "UZUN ZAMANDIR KONUŞULUYOR: TEŞVİK PAKETİ ZATEN FİYATLANDI"

        Özellikle 1820 dolar seviyesinin altında, ons altın fiyatları için 1790-1750 seviyesine kadar bir geri çekilme olabileceğini tahmin eden Karabulut, "Uzun zamandır teşvik paketinin konuşuluyor olması zaten beklentinin fiyatlandığını gösteriyor. Artık altın fiyatı itibariyle çok fazla hareketlenmelere neden olmuyor. Ben altının hikayesinin bittiğini düşünüyorum" dedi.

        ALTIN YORUMLARI TAHMİNLERİ

        Analistler, Joe Biden'in koronavirüs yardım paketinin Kongre'den geçmesi için adımların atılmaya başlanmasının yeniden enflasyon baskılarını gündeme getirmesi koruma amaçlı olarak altın alımını yeniden ön plana çıkardı. ECB Başkanı Lagarde'nin borçlanma maliyetlerinde son dönemde yaşanan artışlarından rahatsız olunduğunu açıkça işaret etmesi de altın fiyatına destek verdi. Analistler, gözlerin Fed Başkanı Powell'in bugün Senato Bankacılık Komitesi'nde yapacağı sunumda olacağını belirterek, bugün spot altın fiyatı için direnç seviyesi olarak 1822 ve 1841 dolar/onsu işaret ediyor. Geri çekilmelerde destek 1803 ve 1788 dolar/ons seviyeleri.

        1840 dolar seviyesine dikkat!

        Ahlatcı Yatırım Tarafından Hazırlanan Analizde dolar endeksinde yaşanan geri çekilme ile birlikte ons altında tepki alımlarının yapıldığı gözlemlendiği belirtilerek, şöyle denildi: Tepki alımlarının sürmesi durumunda 1800 dolar psikolojik seviyesi ile 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1822 dolar hedef konumdayken haftanın ilk işlem gününde gelişmeler çerçevesinde sert hareketler yaşandı.

        Tahvil getirilerindeki artışın ons altın tarafında bir satış baskısı oluşturacağına dair beklentiler artıyor. Ons altında olası satış baskısının görülmesi durumunda 1805 ve 1800 destek seviyelerinin takip edilmesi gerekirken tepki alımlarının devam etmesi halinde ise 1820 ve 1840 direnç seviyeleri yukarı yönlü hareket için önem arz ediyor.

            Yardım paketi hafta sonuna doğru onaylanabilir

            Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde ise ons altının 1800 dolar seviyesinin üzerinde seyrettiği hatırlatılarak, şöyle denildi: Bugün Fed Başkanı Powell'ın Kongre'de sunumu bulunuyor. Sunum öncesinde altında yukarı yönlü bir ivme izleniyor. Teşvik paketine dair gelişmelerinde etkili olduğu dikkat çekiyor. ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi'nin paketi onayladığı ifade edildi. Paketin hafta sonuna doğru Temsilciler Meclisi'nden geçmesi bekleniyor. Paketin hayata geçirilme beklentisi ile altın pozitif.

            Piyasalarda, doların da çok güçlü olmaması, altının bu hareketini şimdilik desteklemekte. Bugün için Powell ve ABD verileri takip edilecek. Altında oynaklık yüksek. Ons altın için 1799 – 1786 – 1773 dolar destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 1823 – 1837 ve 1851 dolar direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor.
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            Haberler Ekonomi Altın ve dolarda rüzgar ters tepti! Altın ve dolarınız varsa hemen bunu yapmalısınız yoksa... Elinde altın ve doları bulunanlar...